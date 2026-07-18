Stephen Miller anticipa que los servicios bancarios les podrían ser retirados a los inmigrantes

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, anticipa que el presidente Donald Trump pretende denegarles a los extranjeros carentes de estatus legal el acceso a los servicios bancarios en Estados Unidos con el objetivo de forzalos a abandonar el territorio estadounidense.

Durante una entrevista concedida al programa “The Clay Travis & Buck Sexton Show”, el funcionario que encabeza la estrategia de llevar a cabo la mayor deportación de toda la historia, se refirió a algunas acciones concretas que el jefe de la nación muy pronto podría ponerse en marcha.

“El presidente Trump firmó una orden ejecutiva hace unas semanas en la que dice que no vamos a permitir que los inmigrantes indocumentados utilicen los servicios bancarios en este país”, expuso.

El plan del magnate neoyorquino es que, al impedirles continuar utilizando sus cuentas bancarias y los servicios financieros, millones de inmigrantes comenzarán a abandonar de manera voluntaria el país al cual en su momento ingresaron sin la documentación necesaria para avalar su estancia.

“Los inmigrantes indocumentados tienen tarjetas de crédito, cuentas bancarias y reciben su salario mediante depósito directo. Por lo tanto, participan plenamente en los sistemas comerciales y financieros de Estados Unidos. Cerrar esos sistemas es un gran motor para la deportación”, enfatizó.

Los envíos de remesas desde Estados Unidos serían uno de los principales servicios que se verían afectados en caso de que a los inmigrantes se les negara el acceso a los bancos. (Crédito: Gregory Bull / AP)

Cabe señalar que, el 19 de mayo, Trump firmó una orden a través de la cual les ordenó a los bancos y a los reguladores federales incrementar y acelerar la revisión de las cuentas y solicitudes de crédito de inmigrantes sin estatus legal ni autorización de trabajo.

Al parecer eso podría ser el detonante para que los datos de muchas personas quedaran expuestos a una segunda fase del plan orquestado por el mandatario conservador, la cual podría consistir en lograr que dicha información pasara a manos de las autoridades migratorias.

Sin embargo, varias organizaciones defensoras de los inmigrantes realizan esfuerzos para cerrarle el paso a la actual admnistración federal.

Por lo pronto, al menos tres agencias federales les han solicitado a las instituciones financieras aplicar mayor severidad en el otorgamiento de préstamos a inmigrantes carentes de autorización legal para trabajar en el territorio estadounidense, algo que nunca había sucedido.

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