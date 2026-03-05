Stephen Miller pide a Latinoamérica combatir a carteles como si fuesen ISIS o Al-Qaeda

El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Stephen Miller, pidió a los gobiernos de América Latina enfrentar a los carteles del narcotráfico con la misma dureza con la que Estados Unidos combate a organizaciones terroristas como Estado Islámico (ISIS) o Al‑Qaeda.

Durante su intervención en la conferencia regional “Américas contra los carteles”, realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, Florida, Miller sostuvo que los grupos criminales que operan en el continente representan una amenaza similar a la de los movimientos extremistas del Medio Oriente.

“Los carteles que operan en este hemisferio son el ISIS y el Al-Qaeda del hemisferio occidental, y deben ser tratados tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones”, afirmó ante representantes militares y funcionarios de seguridad de diversos países del continente.

El funcionario también aseguró que la inmigración irregular facilitada por redes criminales debe considerarse una forma de terrorismo, al vincular el tráfico de migrantes con las operaciones de los carteles.

Según Miller, estas organizaciones no solo trafican drogas, sino que también participan en extorsión, asesinatos, violencia armada y tráfico de personas.

.@StephenM at the Americas Counter Cartel Conference at U.S. Southern Command: "The cartels that operate in this hemisphere are the ISIS and the Al-Qaeda of the Western Hemisphere and should be treated just as brutally and just as ruthlessly as we treat those… pic.twitter.com/g557ZsCON8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

Nueva estrategia basada en el uso de fuerza militar

El asesor de la Casa Blanca subrayó que, después de décadas de estrategias judiciales y policiales contra el narcotráfico, Washington considera que los carteles solo pueden ser derrotados mediante el uso de fuerza militar. “La razón por la que esta es una conferencia con líderes militares y no con abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar”, dijo Miller.

En los últimos meses, la administración Trump ha adoptado medidas más agresivas contra el crimen organizado en la región. Entre ellas destaca la designación como organizaciones terroristas de varios grupos criminales, incluidos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. La lista también incluye a pandillas como Tren de Aragua, MS‑13 y Barrio 18.

Operaciones militares y críticas a la estrategia

La conferencia fue encabezada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien reiteró que la política exterior de Washington —descrita por algunos funcionarios como una versión renovada de la Doctrina Monroe— abre la puerta a operaciones militares contra organizaciones del narcotráfico en América Latina.

Hegseth advirtió que Estados Unidos está dispuesto a lanzar ofensivas militares de forma unilateral si los gobiernos de la región no intensifican sus esfuerzos contra lo que calificó como “narcoterroristas”.

El encuentro regional se celebró pocos días después de una operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones criminales en ese país sudamericano, tras una visita del comandante del Southcom, Francis Donovan.

Además, el Pentágono ha incrementado sus acciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Desde septiembre pasado, fuerzas estadounidenses han destruido 44 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico como parte de la operación “Lanza del Sur”, una campaña militar que, según reportes oficiales, ha dejado al menos 150 muertos.

La estrategia, sin embargo, ha generado críticas entre expertos legales y legisladores demócratas en Estados Unidos, quienes cuestionan la legalidad de equiparar a los carteles con organizaciones terroristas y alertan sobre los riesgos de ampliar el uso de la fuerza militar en territorio latinoamericano.

