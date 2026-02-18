En el ‘Planeta Trump’ el abuso de poder se considera una victoria

El zar de la frontera, Tom Homan, anunció el fin del operativo Metro Surge en Minneapolis, Minnesota tras dos muertes a tiros de ciudadanos estadounidenses a manos de ICE, el rechazo de la población a los excesos, los incontables abusos de autoridad y violaciones de derechos civiles, y nada que mostrar, excepto las imágenes de la conducta violenta de los agentes de ICE y CBP que le dieron la vuelta al mundo.

Y aunque se vayan de Minneapolis, siguen brotando como mala hierba en otras ciudades a través del país. De hecho, Homan aclaró que “una pequeña” fuerza de seguridad permanecerá en Minneapolis para asistir a los agentes que permanezcan.

Es más, Homan dijo que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, “deberían dar las gracias”. “El estado es más seguro gracias a eso, y el presidente Trump obtiene otra victoria”, afirmó Homan.

Bienvenidos al Planeta Trump, donde la realidad no es lo que parece, la mentira es reina y admitir errores está prohibido.

Lo peor es que pese a las lecciones de Minnesota, no hay cambio de estrategia por parte del gobierno de Trump y, hasta ahora, tampoco hay intenciones de ceder a las presiones demócratas para que hayan reformas sustanciales en la forma en que operan los agentes migratorios para garantizar la seguridad del público y se respete la Constitución. El diferendo provocó el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

No hay indicios de que el tranque vaya a resolverse pronto aunque las agencias más afectadas son vitales: la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto, y FEMA, entre otras.

ICE y CBP, por ahora, siguen como si nada porque tienen dinero a manos llenas concedido por la ley One Big Beautiful Bill para que sigan conduciendo redadas, arrestos y llenando centros de detención a pesar del mal manejo de los que operan en la actualidad que han resultado en una cifra récord de muertes.

Los excesos se dan a todos los niveles, comenzando en la cúpula con las mentiras de la Secretaria del DHS, Kristi Noem, quien aseguró que el enfermero Alex Pretti atacó a los agentes y blandió su arma a pesar de que los videos muestran que Pretti estaba desarmado y neutralizado cuando lo matan a tiros por la espalda. En ese caso, como en el de Renee Nicole Good, Noem y otros funcionarios, tildaron a ambos jóvenes de “terroristas domésticos” aunque el único terror provino de los agentes y los videos así lo confirman. Trump llamó a Good “terrorista doméstica”. Pero nadie en esta administración responde por sus actos.

Por eso destaca que dos agentes migratorios están bajo licencia administrativa por aparentemente mentir bajo juramento sobre las circunstancias de otro tiroteo en Minneapolis donde un inmigrante venezolano resultó herido.

Los agentes, como en otros casos, alegan que fueron atacados con una pala y un palo de escoba, pero videos y testigos los desmienten, al grado de que el director interino de ICE, Todd Lyons, informó sobre una investigación conjunta con el Departamento de Justicia porque los vídeos parecen revelar que “el testimonio jurado proporcionado por dos agentes distintos parece haber incluido declaraciones falsas”.

Un artículo de NBC News encontró que desde septiembre de 2025 agentes federales de inmigración han tiroteado a 13 personas, en su mayor parte disparando directamente a los vehículos.

Esta administración no admite errores. Por eso la declaración de Lyons es significativa. Pero Trump y su asesor, Stephen Miller, dominan la narrativa que consiste en seguir con su estrategia extremista aunque caigan por un precipicio como parecen confirmar las encuestas.

Los estadounidenses no favorecen la estrategia migratoria por extrema. Pero incluso se oponen a que se le desembolsen más fondos a ICE y a CBP. ICE tiene 75,000 millones de dólares asignados bajo la ley One Big Beautiful Bill. Eso es siete veces su presupuesto regular. Según fwd.us, “el 60 % de los votantes apoya que se desvíen esos 75,000 millones de dólares de ICE para ayudar a restaurar los recortes a Medicaid” incluidos en la misma ley de 2025.

Un reciente sondeo de Navigator encontró que una mayoría de los estadounidenses apoya las 16 reformas que se han propuesto para proteger los derechos del público en las intervenciones de ICE y CBP.

Es vital que los demócratas mantengan la presión para poner un hasta aquí al abuso de poder del DHS, ICE, y CBP. Porque ahora es sobre inmigración. Pero los abusivos tentáculos de esta administración ya comienzan a apretar otras áreas vitales como el derecho al voto en pleno año electoral. El Planeta Trump busca dominar a cualquier precio.

