Juez ordena a Trump reactivar trámites de asilo

Un juez federal de Rhode Island bloqueó varias políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump al considerar que dejaron a miles de inmigrantes en un “limbo legal indeterminado” y afectaron procesos establecidos por la ley.

La decisión fue emitida por el juez federal John J. McConnell Jr., quien en una opinión de 135 páginas concluyó que las medidas adoptadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) restringieron de manera indebida el acceso a beneficios migratorios para personas que seguían los procedimientos legales establecidos.

Según el fallo, las políticas incluyeron la suspensión de solicitudes de asilo y la paralización de trámites migratorios presentados por personas procedentes de países sujetos a restricciones de viaje impuestas por el gobierno federal.

“Más de seis meses después, muchas de esas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna capacidad real para planificar su futuro”, escribió McConnell en su resolución.

Miles de casos quedaron congelados

Las medidas fueron anunciadas después de que autoridades federales informaran sobre un caso criminal que involucró a un ciudadano afgano en Washington. Sin embargo, el juez determinó que la respuesta de la administración derivó en restricciones que afectaron a amplios grupos de inmigrantes que no tenían relación con ese incidente.

La suspensión de los procesos impidió que numerosos solicitantes obtuvieran permisos de trabajo, residencia permanente, ciudadanía estadounidense y otros beneficios migratorios.

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