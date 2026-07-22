Investigación por irregularidad en exámenes de licencias de conducir en California

Una investigación penal estaría en curso tras detectarse presuntas “irregularidades” en aproximadamente 11,000 exámenes escritos del trámite para obtener la licencia de conducir.

El director del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), Steve Gordon, informó en una carta a legisladores estatales sobre la posible investigación penal para determinar si se cometió alguna acción ilegal en los trámites para la expedición del documento.

Gordon envió el escrito al presidente del Comité de Transporte del Senado de California, Dave Cortese, tras sus críticas y las del vicepresidente republicano del comité, el senador Tony Strickland, quienes dijeron que la agencia no aclaró las dudas sobre los problemas relacionados con los exámenes.

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Miles de californianos recibieron cartas del DMV para informar que encontraron irregularidades en los resultados de sus exámenes escritos, por lo que debían volver a realizar la prueba en un plazo de 30 días, con el riesgo de perder sus licencias si no cumplían con la instrucción.

Las notificaciones provocaron que muchos residentes solicitaran citas en oficinas del DMV para preguntar sobre las posibles irregularidades.

Residentes acuden a una oficina del DMV de California. Crédito: Richard Vogel | AP

Conductores involucrados en las supuestas irregularidades expresaron su confusión y frustración a través de las redes sociales. Un cliente del DMV de Santa Mónica, que acudió a repetir el examen, dijo que el personal de la agencia no pudo explicarle el motivo de la notificación.

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Incluso, se especuló que la decisión del DMV de señalar las presuntas irregularidades estuviera relacionada con el uso de nuevas herramientas de inteligencia artificial o con algún otro error técnico

“Antes de emitir cualquier notificación, el DMV empleó procedimientos internos de revisión de investigaciones establecidos para evaluar la información disponible y confirmar que se había cumplido con los criterios de investigación aplicables”, escribió Gordon en la carta a los legisladores estatales.

“Las notificaciones no se emitieron al azar ni se basaron en un solo dato, sino que fueron consecuencia de una revisión de la información que indicaba que el examen de conocimientos correspondiente podría haber sido manipulado“, añadió.

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Gordon mencionó que, debido a que estos asuntos implican investigaciones en curso con posibles implicaciones penales, el DMV no podía revelar las técnicas de investigación específicas, los umbrales de evidencia ni las metodologías analíticas utilizadas para identificar a las personas afectadas.

“Se han remitido varios asuntos a la fiscalía, y el DMV seguirá realizando remisiones adicionales cuando corresponda”, afirmó Gordon.

Un portavoz del DMV se negó a precisar qué agencias de la ley estarían involucradas en la presunta investigación penal o si se ha remitido algún caso al Departamento de Justicia de California.

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Gordon hizo referencia a 2017, cuando el DMV identificó a 3,600 personas que recibieron una licencia de conducir sin aprobar las pruebas requeridas, por lo que se inició una investigación y la acusación formal de 14 personas por delitos graves.

“El DMV mantiene su compromiso de proteger tanto la integridad del sistema de licencias de conducir de California como la imparcialidad de sus procesos de investigación”, expresó Gordon.

Aquellos conductores que recibieron la notificación, el DMV creó una opción de cita acelerada para que presenten nuevamente el examen escrito, al que pueden acceder en este enlace.

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6,600 no ciudadanos incluidos en padrón electoral con licencias de conducir de Nueva Jersey

La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que se descubrió un error en la Comisión de Vehículos Motorizados por el cual 6,600 personas no ciudadanas de Estados Unidos fueron incluidas en el padrón electoral estatal entre junio de 2023 y junio de 2024.

Las personas fueron registradas por la solicitud de licencias de conducir o tarjetas de identificación, según informó la cadena ABC.

Según parece, las personas respondieron “no” cuando se les preguntó si eran ciudadanos estadounidenses, pero la Comisión de Vehículos Motorizados los registró para ser elegibles a votar, lo que pudieron hacer 400 de esas personas.

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