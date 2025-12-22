Programa piloto para hacer más seguras las carreteras de California

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) y la Patrulla de Caminos de California (CHP) anunciaron este lunes un programa piloto para retirar de las carreteras del estado a los conductores que superen las 100 millas por hora.

El programa, llamado “Acciones Remitidas para Multas por Exceso de Velocidad (FAST, por sus siglas en inglés)” remite automáticamente a los infractores a la División de Seguridad Vial del DMV.

The #CADMV and the @CHP_HQ are joining forces to take drivers who are caught speeding more than 100 mph off California roads faster.



To learn more about this coordinated action to keep California’s roads safe, visit https://t.co/UdFP7V9H2q pic.twitter.com/n4B8nBFENU — CA DMV (@CA_DMV) December 22, 2025

La División de Seguridad revisará el incidente y el historial del conductor para determinar si se justifica una acción inmediata, como la suspensión o revocación de la licencia de conducir. La decisión del DMV es independiente de cualquier acción judicial relacionada con la multa y no depende de una condena.

En un comunicado, el DMV dijo que el programa piloto se basa en su trabajo en materia de seguridad y en el Sistema de Tratamiento de Conductores Negligentes (NOTS).

Con el programa piloto, cada multa por exceso de velocidad que supere las 100 millas por hora inicia de forma automática una revisión por parte de la División de Seguridad Vial del DMV, incluso si el conductor no tiene antecedentes de negligencia vial.

“El programa piloto FAST refleja nuestro compromiso con la innovación, la rendición de cuentas y la prevención, utilizando información en tiempo real para intervenir antes de que la conducción peligrosa se vuelva mortal”, dijo el secretario de Transporte de California, Toks Omishakin.

“Se trata de proteger vidas y cumplir con nuestra responsabilidad compartida de hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos“, agregó el secretario de Transporte.

El programa piloto FAST es parte de un esfuerzo para frenar el aumento de muertes por accidentes de tránsito y para apoyar la reciente Política de Seguridad Vial de California, una estrategia coordinada para salvar vidas y hacer que las carreteras del estado sean más seguras.

“Creemos que la intervención temprana es clave para salvar vidas. Queremos tomar medidas inmediatas contra los conductores peligrosos antes de que su descuido provoque un accidente mortal”, expresó el director del Departamento de Vehículos Motorizados de California, Steve Gordon.

“Estamos siendo proactivos y, junto con nuestros socios de la Patrulla de Caminos de California, estamos listos para frenar este comportamiento imprudente“, agregó el directivo del DMV.

La Patrulla de Caminos de California tiene como prioridad la protección de los conductores, aseguró el comisionado de la CHP, Sean Duryee

“Conducir a más de 100 millas por hora no es un error; es una decisión imprudente que pone en peligro a todos en la carretera“, expresó el comisionado de la CHP.

Duryee mencionó que el nuevo programa implementa medidas inmediatas para mantener a los conductores peligrosos fuera de las carreteras de California antes de que sus acciones puedan causar daños irreparables.

“Este programa específico es un fuerte recordatorio de que el exceso de velocidad tiene consecuencias reales y trágicas. La seguridad vial comienza con cada uno de nosotros”, declaró la directora de la Oficina de Seguridad Vial, Stephanie Dougherty.

La funcionaria mencionó que conducir dentro del límite de velocidad y ser cortés en la carretera son acciones cotidianas que protegen a todos.

Cada mes, los oficiales de la Patrulla de Caminos de California emiten multas a unas 1,600 personas por conducir a 100 millas por hora o más. En 2024, la CHP emitió más de 18,000 multas por este motivo.

Durante mayo, la CHP desplegó 100 vehículos de patrulla de bajo perfil y especialmente marcados (SMPV) para detectar lo que los oficiales describen como conducción “estilo videojuego” en las carreteras de California.

Los SMPV se mezclan con el tráfico el tiempo suficiente para detectar comportamientos peligrosos, y durante los primeros seis meses, los oficiales de estos vehículos emitieron 33,000 multas relacionadas con exceso de velocidad, de las cuales más de 1,100 fueron por superar las 100 millas por hora.

Aunque a algunos conductores se les puede revocar o suspender sus licencias de conducir a través del sistema legal, el proceso puede ser lento y prolongado. Sin embargo, el nuevo programa piloto está diseñado para actuar con mayor rapidez.

El exceso de velocidad es un problema importante de seguridad vial. El aumento de la velocidad reduce el tiempo de reacción y aumenta la gravedad de los accidentes.

En los últimos 10 años, los percances relacionados con el exceso de velocidad representan aproximadamente un tercio de todas las muertes por accidentes de tráfico en las carreteras de California.

