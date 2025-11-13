Dos cargos por delitos graves para mujer tras persecución policial en el sur de California

La mujer que ocasionó una persecución policial de 155 millas por cuatro condados del sur de California hasta la frontera con México tras robar una minivan de un centro de rehabilitación enfrenta dos cargos por delitos graves.

Alyssa Wilson, de 29 años y residente de Simi Valley, enfrenta cargos por robo de vehículo y evasión de un agente de la paz con temerario desprecio por la seguridad pública.

Alrededor de las 11:15 a.m. del 10 de noviembre, Wilson hurtó una minivan Toyota Sienna plateada 2004 de un centro de rehabilitación en la cuadra 1900 de East Hillcrest Drive, en Sherman Oaks, condado de Ventura, y los oficiales localizaron el vehículo en una intersección de Simi Valley.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura informó que la conductora se negó a detenerse, lo que originó una persecución policial en la Autopista 118, en la que el vehículo alcanzó velocidades de hasta 90 millas por hora.

Posteriormente, la persecución ingresó al condado de Los Ángeles, donde los alguaciles del condado de Ventura continuaron siguiendo a la sospechosa por la Autopista 405 en dirección sur.

Oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) tomaron a su cargo la persecución, que continuó por la Autopista 405 en el condado de Orange hasta llegar a San Diego, sin que la sospechosa encontrara tráfico vehicular.

Wilson no alcanzó velocidades muy altas durante la persecución, pero hizo maniobras arriesgadas para eludir las bandas de clavos que lanzaban los oficiales de CHP para detenerla.

Cuando el vehículo sospechoso llegó al paso de San Ysidro, en la frontera con México, después de una persecución de 155 millas, la CHP dio por terminada la persecución, alrededor de la 1:30 p.m.

Las autoridades dijeron que Alyssa Wilson estaba sufriendo una crisis de salud mental y que había sido la madre de la mujer quien notificó a la CHP sobre el hurto del vehículo.

Al día siguiente, aproximadamente a la 1:00 p.m. del martes 11 de noviembre. Wilson fue detenida en San Ysidro cuando intentó reingresar a los Estados Unidos.

Detectives de la Oficina de Investigaciones del Condado de Ventura acudieron a la oficina de la CHP en San Diego, donde se hicieron cargo de la custodia de Wilson.

La mujer fue ingresada en la cárcel del condado de Ventura, con una fianza de $50,000 dólares, y estaba programada para comparecer este jueves ante un tribunal.

