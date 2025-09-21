Persecución policial en Los Ángeles tras tiroteo contra oficiales

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) busca a un sospechoso que disparó con un rifle contra oficiales la madrugada de este domingo en el vecindario de Boyle Heights.

Las autoridades informaron que, aproximadamente a las 12:30 a.m. de este domingo, se recibió una llamada al 911 para informar sobre un hombre enmascarado que disparaba con un rifle contra las personas, entre ellas oficiales del LAPD, cerca de un almacén en Boyle Heights.

De acuerdo con los reportes, después de haber disparado contra las personas y los policías, el sospechoso escapó del lugar, lo que provocó una persecución.

Sigue leyendo: Relación entre D4vd y la joven hispana encontrada muerta en Los Ángeles

Aunque no estaba claro de dónde provino la llamada, a las 6:00 a.m., la policía estableció un perímetro alrededor de un conjunto de vías de tren entre el puente César Chávez y el Freeway 101 a lo largo del río Los Ángeles, siendo el río el límite entre Boyle Heights y el centro de Los Ángeles.

Debido al incidente, las autoridades cerraron al tránsito vehicular en algunas calles superficiales y en rampas de salida del Freeway 101.

Sigue leyendo: Ciudad y condado de Los Ángeles demandados por muerte de niño hispano

En las redes sociales, el LAPD informó que un tiroteo con un oficial involucrado ocurrió en la cuadra 300 de North Myers Street poco antes de las 5:40 a.m. de este domingo.

La zona se encuentra entre el Freeway 101 y el viaducto de 1st Street, aproximadamente una cuadra al sur del lugar donde se llevaba a cabo la investigación de la policía. No se informó si hubo personas lesionadas en este tiroteo.

Sigue leyendo: Sospechoso herido a tiros tras enfrentamiento con la policía en Los Ángeles

En la zona, se observaron helicópteros y a miembros del equipo SWAT del LAPD mientras buscaban al sospechoso durante las primeras horas de este domingo, sin que se proporcionaran más detalles sobre el sujeto.

Al parecer, entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m., unas cinco o seis personas que se encontraban bajo el puente fueron detenidas. Sin embargo, los oficiales del LAPD todavía no habían despejado la zona, lo que hacía suponer que las autoridades continuaban buscando al presunto atacante.

Sigue leyendo:

· Sujeto presuntamente armado muere en tiroteo con policías de Los Ángeles

· Alarma en Los Ángeles: aumentan 50% los tiroteos policiales

· Policía de Los Ángeles deja de proteger a la exvicepresidenta Harris