Policía de Los Ángeles deja de proteger a la exvicepresidenta Harris

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dejó de brindar desde este sábado protección a la exvicepresidenta Kamala Harris, unos días después de que el presidente Donald Trump le rescindiera la vigilancia del Servicio Secreto.

Tan pronto se anunció la instrucción de Trump para retirar a partir del 1 de septiembre la seguridad asignada a Harris, quien reside en Brentwood, la Patrulla de Caminos de California (CHP) anunció que se haría cargo de la protección de la exvicepresidenta, con apoyo del LAPD.

La nueva asignación para LAPD, a instancias de la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass, provocó duras críticas en sus propias filas en el sector policiaco, debido a que se desviaban oficiales del combate al delito por brindar protección a la vicepresidenta, según “Los Ángeles Times”.

De acuerdo con algunas fuentes, algunos agentes de Metro asignados a las labores de represión de los delitos en el Valle de San Fernando habían sido asignados a la seguridad de la exvicepresidenta.

La junta directiva de la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales del LAPD, criticó la determinación de ofrecer protección especial a Harris.

“De vez en cuando, el sentido común prevalece, y nos complace informar que los agentes del Metro asignados para proteger a la multimillonaria candidata presidencial fracasada han vuelto a las calles a combatir la delincuencia“, dijo el sindicato en un comunicado.

“Quizás la señora Harris podría iniciar una campaña de GoFundMe en lugar de aprovecharse de los contribuyentes de Los Ángeles”, agregó el sindicato en su comunicado.

Se informó que la Patrulla de Caminos de California seguirá proporcionando algunos recursos de seguridad para el equipo de protección de la exvicepresidenta y candidata presidencial demócrata.

La alcaldesa dijo que, desde el principio, el propósito era ofrecer una seguridad temporal para la exvicepresidenta de Estados Unidos.

“El plan siempre fue brindar apoyo temporal y agradezco al Departamento de Policía de Los Ángeles por proteger a la exvicepresidenta Harris y siempre priorizar la seguridad de todos los angelinos”, expresó la alcaldesa Bass en un comunicado.

La alcaldesa dijo anteriormente que la revocación de la seguridad para Harris era otro acto de venganza por parte de Trump tras una larga lista de represalia políticas, además de advertir que la medida pondría a Harris en peligro.

Bass expresó que planea colaborar con el gobernador de California, Gavin Newsom, también demócrata, en la seguridad de la exvicepresidenta.

Los expresidentes de Estados Unidos reciben protección del Servicio Secreto de por vida.

Kamala Harris también fue senadora y fiscal general de California. Los exvicepresidentes suelen recibir protección del Servicio Secreto durante al menos seis meses después de dejar el cargo.

Antes de dejar el cargo, a principios de este año, el entonces presidente Joe Bden había extendido ese periodo para que Harris, su excompañera de fórmula, a 18 meses, pero Trump canceló esa orden a finales de agosto.

Donald Trump, candidato del partido Republicano, derrotó a Kamala Harris, del Demócrata, en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

