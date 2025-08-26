Comité Nacional Demócrata cubre más de $20 millones de dólares en deudas de campaña de Kamala Harris

El Comité Nacional Demócrata decidió cubrir más de $20 millones de dólares en deudas derivadas de la infructuosa campaña de Kamala Harris quien, a pesar de haber recaudado más de $1,000 millones de dólares a través de donativos, terminó con saldo rojo, pues todo ese dinero se lo gastó en la compra de publicidad y la organización de eventos.

El 21 de julio del año pasado, la californiana de 60 años anunció su candidatura presidencial en reemplazo de Joe Biden.

En menos de cuatro meses, logró reunir más de $1,000 millones de dólares en donativos. Sin embargo, a pesar de que su equipo de colaboradores invirtió en costosas campañas de publicidad Kamala Harris nunca pudo alcanzar a Donald Trump en la carrera de la presidencia.

Toda la cascada de dinero que ingresó a los PACs en apoyo de la afroamericana que aspiraba convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos terminó yéndose como agua entre los dedos.

De acuerdo con registros de la Comisión Federal Electoral, inexplicablemente Harris terminó gastando más de lo que había recabado y sus deudas ascendían a más de $20 millones de dólares.

Imposibilitada de cubrir esa cantidad de su bolsillo, el Comité Nacional Demócrata (DNC) asumió el compromiso de pagarle a los acreedores pendientes, al menos así lo indica una investigación del diario New York Times.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, respaldó la idea de cubrir las deudas arrastradas por la campaña de Kamala Harris. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

A cambio de prometerse recaudar el dinero necesario para apoyar las campañas de los candidatos demócratas en las elecciones intermedias que habrán de efectuarse el próximo año, el DNC saldará los $20.5 millones de dólares necesarios para cubrir los honorarios no pagados a nombre Kamala Harris y que están relacionados con la organización de eventos, consultorías, desplazamientos en aviones privados rentados, encuestas y hasta por concepto de publicidad impresa.

Los detractores de la exvicepresidenta coinciden en señalar que, consciente de que su partido no le perdonaría otra derrota en las elecciones para definir al próximo gobernador de California, Harris optó por esperar al menos tres años para volver a contender por la candidatura demócrata a la presidencia.

Mientras tanto, bajo la excusa de recorrer el país para promover un libro acerca de su experiencia durante sus cuatro meses de campaña, el verdadero objetivo de la exfuncionaria es otra vez convencer a los ciudadanos para que apoyen a su partido y así poder restarle un poco de poder a los republicanos.

