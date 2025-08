Exasesor de Obama vislumbra a Kamala Harris en otra carrera por la presidencia, aunque no la ve ganar

David Axelrod, exasesor del expresidente Barack Obama, vislumbra que Kamala Harris participará en la carrera por la presidencia, en 2028, pero con escasa probabilidad de ganarla.

Esta semana, la exvicepresidenta dio a conocer que no se postularía para ser gobernadora de California, pues prefería concentrarse en recorrer el país para conocer a detalle y de viva voz las necesidades los ciudadanos.

“Amo a este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en estas elecciones”, señaló a través de un comunicado.

El sorpresivo anuncio fue considerado como una señal de que la demócrata de 60 años está dispuesta a perseguir nuevamente el sueño de convertirse en la primera mujer en asumir el control de la Casa Blanca.

Sin embargo, durante su participación en el programa “The Source with Kaitlan Collins”, el cual es trasmitido por la cadena de televisión CNN, David Axelrod no contempla que le aguarda un escenario complejo.

“Ella comenzará como líder en las encuestas en cualquier carrera por la presidencia sólo por haber sido la candidata la última vez, pero muchos demócratas quieren pasar página y mirar hacia adelante, así que no será fácil”, señaló.

Perder dos elecciones en dos años podría haber significado el final de la trayectoria de Kamala en la política. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Con respecto a la decisión de no apostarse por California como trampolín hacia una hipotética candidatura presidencial demócrata, el consultor neoyorquino indicó que Kamala Harris sabía del riesgo implícito de ligar dos derrotas en las urnas en dos años y por ello decidió dar un paso al costado.

“Tampoco habría sido una apuesta segura en una carrera para gobernador. Perder la carrera de gobernador habría sido el final de su carrera política”, subrayó.

Aunque algunas encuestas colocaban a la exvicepresidenta con cierto margen de respaldo, el porcentaje de votantes indecisos era alto, pues todavía falta por definirse a otros aspirantes a gobernador.

De hecho, entre los posibles rivales a vencer figuraban Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles; y Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos.

Así que perder ante dos adversarios de menor jerarquía hubiera enviado un mensaje lapidario sobre la capacidad de la afroamericana.

Sigue leyendo:

• Kevin McCarthy arremete en contra de Kamala Harris cuya carrera política considera acabada

• Kamala Harris afirma que el sistema político estadounidense está roto

• Kamala Harris debutará en el mundo de la literatura mientras espera otra oportunidad en la política