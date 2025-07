Kamala Harris debutará en el mundo de la literatura mientras espera otra oportunidad en la política

Luego de descartarse como aspirante a gobernadora de California, Kamala Harris anunció que, dentro de un par de meses, estará disponible un libro donde relata su experiencia de haber contendido por la presidencia de la nación.

Aunque algunas encuestas ubicaban a la demócrata de 60 años como favorita para reemplazar al gobernador Gavin Christopher Newsom, inesperadamente anunció que dejaría pasar la oportunidad de largo.

“Amo a este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en estas elecciones”, señaló a través de un comunicado.

La idea de la exvicepresidenta es dejar que se olvide un poco la derrota experimentada frente a Donald Trump en noviembre, pues a pesar de haber logrado recaudar más de $1,000 millones de dólares en donativos no contó con el apoyo necesario para convertirse en la primera mujer en gobernar al país.

Sin embargo, para mantenerse activa en tanto le surge una nueva oportunidad, en septiembre publicará unas memorias sobre toda su experiencia adquirida durante los meses en que recorrió el país promoviendo sus ideas políticas.

Kamala Harris podría ser recordada como la candidata que más dinero recaudó y gastó durante una campaña presidencial sin reflejarlo a su favor en la boleta electoral. (Crédito: Susan Walsh / AP)

De esta manera, la editorial Harris y Simon & Schuster anunció lo que será el lanzamiento del libro titulado “107 días”, obra que detalla la manera sobre cómo Kamala Harris aceptó el reto de relevar a Joe Biden con el objetivo de hacer historia.

Durante el evento se proyectó un video donde la afroamericana aseguró estar satisfecha por el avance logrado durante la campaña política más corta registrada en los últimos años.

“Hace poco más de un año, lancé mi campaña para la presidencia de Estados Unidos. Fueron 107 días recorriendo el país, luchando por nuestro futuro: la campaña presidencial más corta de la historia moderna.

Desde que dejé el cargo, he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre aquellos días y, con franqueza y reflexión, he escrito un relato entre bastidores de esa trayectoria. Creo que es valioso compartir lo que vi, lo que aprendí y lo que se necesita para seguir adelante”, expresó.

Algunos analistas coinciden en señalar que la exvicepresidenta aguardará hasta que se aproximen las elecciones presidenciales en busca de postularse nuevamente.

