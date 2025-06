El magnate Mark Cuban rechazó la invitación de Kamala Harris para ser su compañero de fórmula

Mark Cuban, cuya fortuna ronda en $5,700 millones de dólares, afirma haber rechazado una invitación de la demócrata Kamala Harris para acompañarla como compañero de fórmula.

Durante su participación en el podcast “The Bulwark”, el empresario de Pittsburgh dio a conocer que, el año pasado, personal del Partido Demócrata se puso en contacto con él para solicitarle materiales de investigación pues estaban interesados en sumarlo a la campaña presidencial. Sin embargo, de inmediato descartó el ofrecimiento al considerarlo una pérdida de tiempo.

“Mi respuesta fue que no soy muy bueno como número dos”, señaló tajantemente.

Asimismo, el multimillonario de 66 años también aclaró que su personalidad es muy distinta a la detectada por los demócratas en Tim Walz, personaje a quien terminaron por asignarle la misión de apoyar a Kamala Harris con el objetivo de que después de las elecciones se convirtiera en vicepresidente de la nación.

“No se me da muy bien dar la mano ni besar bebés. Mi personalidad es completamente diferente a la de Tim. Mis experiencias, mis orígenes son completamente distintos. Creo que he afrontado los problemas de forma más directa. No soy político. Así que habría sido diferente, pero habría sido horrible”, subrayó.

Mark Cuban afirma no poseer las características para convertirse en político, sobre todo porque va directo a la solución de cualquier problema que se presente. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

El año pasado, inesperadamente Cuban decidió darle la espalda por completo a los republicanos y anunció su pleno respaldo para Joe Biden.

“Si tuvieran su último velorio, y fuera él contra Trump, y le dieran la extremaunción, igual votaría por Joe Biden”, expresó.

Sin embargo, cuando el expresidente decidió renunciar a sus aspiraciones reelegirse, el apoyo del multimillonario de Pensilvania ya no fue el mismo para Kamala Harris, esto pese a continuar ligado a los demócratas, pues pareció estar resentido con Donald Trump.

En tono de broma, Mark Cuban asumió que “Harris probablemente lo habría despedido en seis días”, esto en caso de haber aceptado acompañarla hasta llegar a las urnas, pero sobre todo si la afroamericana hubiera materializado su enorme poder para recaudar $1,000 millones de dólares en donaciones para una campaña de promoción que dilapidó todos estos recursos para al final ser avasallada por Donald Trump en la boleta.

