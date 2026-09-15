Así celebró Rihanna el primer cumpleaños de su hija Rocki

Rihanna volvió a demostrar por qué es un icono indiscutible de la moda, esta vez de la mano de su pequeña hija Rocki Irish Mayers. Con motivo de la celebración del primer cumpleaños de la pequeña, la artista organizó un festejo memorable en el que ambas acapararon todas las miradas al lucir atuendos rosa pastel perfectamente coordinados y diseñados a medida por la prestigiosa casa de moda Dior.

De acuerdo con Page Six, la íntima pero ostentosa celebración se llevó a cabo rodeada de familiares y amigos cercanos de la pareja. A través de fotos y clips compartidos en redes sociales por Melissa Forde, amiga cercana de la cantante, se revelaron detalles de la fiesta.

El espacio fue decorado con un elaborado montaje en tonos pasteles que incluyó globos, zonas de juegos blandos infantiles y hasta un carrusel a escala instalado especialmente para el disfrute de la festejada y sus hermanos mayores, RZA Athelston y Riot Rose.

El verdadero centro de atención fue el momento de moda entre madre e hija. Fiel a su estilo, la intérprete de “Diamonds” apostó por piezas personalizadas inspiradas en la más reciente colección de la firma francesa Dior, logrando un dueto estético perfecto con la homenajeada.

No es la primera vez que la pequeña viste de alta costura: con apenas siete meses de vida, Rocki ya había protagonizado editoriales de moda para la revista W Magazine luciendo piezas exclusivas de la misma marca.

En las imágenes capturadas durante la reunión, se puede observar a una Rihanna sosteniendo en brazos a la pequeña Rocki, colmándola de besos y abrazos mientras los invitados disfrutaban del ambiente festivo.

A$AP Rocky, quien en diversas ocasiones había manifestado públicamente su profundo anhelo de convertirse en padre de una niña, también se mostró emocionado durante el primer cumpleaños de la menor de la familia.

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