A$AP Rocky revela que Rihanna ya prepara su regreso a la música: “Está en el estudio”

Tremenda revelación hizo el rapero estadounidense A$AP Rocky sobre Rihanna y su esperado regreso a los escenarios. De acuerdo con sus declaraciones, la cantante ya regresó al estudio de grabación y trabaja en nueva música para poner fin a la pausa musical que mantiene desde hace una década.

Fue durante su paso por “The Jason Lee Show” que el intérprete de “Sundress” se pronunció de una vez por todas sobre una de las interrogantes más comunes con respecto a Rihanna: ¿alguna vez volverá a los escenarios?

Ante este cuestionamiento, A$AP Rocky no pudo evitar soltar una verdad que emocionó a los fanáticos de la artista que esperan con ansias el que sería su noveno álbum de estudio.

“Está en el estudio ahora mismo. Sí, lo dije. Lo siento, nena. Está trabajando. Está cocinando, nada de tonterías. Me voy a meter en problemas por esto”, declaró el nominado al Grammy.

Eso sí, descartó que este regreso incluya algún tipo de colaboración entre ambos, pues además de que sus estilos son diferentes, prefieren desarrollar sus carreras musicales en solitario: “Nadie quiere escucharnos juntos”, bromeó A$AP Rocky.

Las palabras de Rocky no tardaron en viralizarse a través de plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los fanáticos de Rihanna expresaron su emoción ante la idea de nueva música.

Y es que si bien durante los últimos años ha prestado su voz para las bandas sonoras de cintas como “Black Panther” y “Los Pitufos”, con “Lift Me Up” y “Friend of Mine”, la realidad es que su último álbum de estudio data del año 2016 y llevó por título “ANTI”.

Dentro de las reacciones que se registraron en la web, destacan: “La mejor sorpresa”, “Lista para la nueva era de Rihanna”, “El mundo será bendecido por Rihanna, no puedo esperar” y “Te amo A$AP, gracias por darnos esperanza”, entre otras.

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