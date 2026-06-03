A$AP Rocky habló por primera vez del impacto emocional del tiroteo en su casa con Rihanna

Casi tres meses después del tiroteo ocurrido en la residencia que comparte con Rihanna en Beverly Hills, el rapero A$AP Rocky habló por primera vez sobre el profundo impacto emocional que el incidente provocó en su familia.

En una entrevista exclusiva con la revista VIBE, el músico calificó el episodio como una experiencia traumática que alteró drásticamente la seguridad de su hogar.

El ataque se registró el pasado 8 de marzo, cuando una mujer identificada como Ivanna Lisette Ortiz abrió fuego contra la propiedad utilizando un rifle semiautomático estilo AR-15.

En ese instante, al menos diez personas se encontraban en el lugar y en la potencial línea de fuego, incluyendo a Rihanna, Rocky, sus tres hijos pequeños, la madre de la cantante y empleados domésticos. Aunque afortunadamente nadie resultó herido, las secuelas psicológicas persisten.

“Fue muy jodido”, confesó el intérprete. “Alguien intentó hacer daño a mí y a mi familia. El incidente nos quitó mucha paz y felicidad de poder simplemente ser libres”, lamentó el rapero.

Por su parte, fuentes cercanas a Rihanna aseguraron que la cantante escuchó las detonaciones y quedó profundamente alterada y confundida por el ataque, cuestionándose cómo pudo suceder algo así a pesar de contar con un robusto equipo de seguridad.

El proceso judicial contra la presunta atacante continúa. Ortiz permanece detenida bajo una fianza de 1,875 millones de dólares tras declararse inocente de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de agresión con arma de fuego y tres por disparar contra una vivienda habitada. De ser declarada culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

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