Mujer que disparó a la casa de Rihanna se declara no culpable

Ivanna Lisette Ortiz, la mujer de 35 años acusada de abrir fuego contra la propiedad de la Rihanna en Beverly Hills, se declaró no culpable este miércoles de todos los cargos, incluyendo intento de asesinato.

Ortiz, residente de Orlando, Florida, compareció ante la Corte Superior de Los Ángeles tras el incidente ocurrido el pasado 8 de marzo, informó People.

Según los informes policiales recientemente, la sospechosa habría disparado al menos 20 proyectiles con un rifle estilo AR-15 desde un vehículo Tesla blanco. Los disparos impactaron un remolque Airstream donde se encontraban Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, así como las paredes exteriores de la mansión principal.

El reporte detalla momentos de angustia para la familia. Rihanna relató a los detectives que se encontraba sentada cerca de una ventana cuando escuchó fuertes estruendos metálicos.

Al descorrer la cortina, vio los orificios de bala en el cristal del remolque. Inmediatamente, la cantante puso a salvo a su pareja y ambos corrieron hacia la casa principal para verificar el estado de sus tres hijos pequeños, su madre y el personal de servicio.

Afortunadamente, ninguna de las personas en la propiedad resultó herida, aunque las autoridades confirmaron que al menos una bala impactó la pared exterior de la habitación donde dormían los niños junto a su niñera.

Proceso judicial

Además del cargo de intento de asesinato contra Rihanna, Ortiz enfrenta más de una docena de delitos graves, incluyendo 10 cargos de asalto con arma de fuego semiautomática y tres por disparar contra una vivienda ocupada.

De ser hallada culpable de todos los cargos, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.

Durante la audiencia, el juez mantuvo la fianza en 1.9 millones de dólares, rechazando la solicitud de la defensa para reducirla.

La fiscalía argumentó que Ortiz representa un “riesgo mayor” para la comunidad, subrayando que al momento de su arresto portaba el rifle, municiones adicionales y una peluca que planeaba usar como disfraz.

La investigación sobre el motivo del ataque y posibles conexiones previas a través de redes sociales continúa en curso.

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