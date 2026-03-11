Mujer que disparó a la casa de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

Ivanna Ortiz, la mujer detenida por disparar contra la residencia de la estrella del pop Rihanna y el rapero A$AP Rocky, fue formalmente acusada de 14 cargos por delitos graves, una situación legal que, de ser hallada culpable, podría mantenerla en prisión de por vida.

De acuerdo con la revista People, Ortiz enfrenta un cargo de intento de homicidio calificado como “deliberado, premeditado y voluntario”, además de diez cargos por agresión con arma de fuego semiautomática y tres por disparar contra una vivienda habitada.

Al momento del ataque, ocho personas se encontraban dentro de la propiedad, incluidos Rihanna, su pareja, sus tres hijos pequeños (RZA, Riot y la bebé Rocki, de seis meses), la madre de la cantante y dos empleados. Afortunadamente, nadie resultó herido, a pesar de que varios proyectiles impactaron contra la estructura y viviendas vecinas.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, fue contundente durante una conferencia de prensa: “Abrir fuego en cualquier vecindario poblado es extremadamente peligroso y pone vidas en riesgo. Esta violencia imprudente no será tolerada”.

Ortiz, quien ejercía como fonoaudióloga y cuenta con antecedentes por violencia doméstica en Florida, compareció ante el tribunal vistiendo uniforme de reclusa. Su fianza se fijó en 1,8 millones de dólares, lo que supone una reducción significativa respecto a la fianza de 10,2 millones de dólares que se le impuso inicialmente

Aunque su defensa presentó inicialmente una declaración de inocencia, esta fue retirada a la espera de la audiencia de lectura de cargos programada para el próximo 25 de marzo. Mientras tanto, las autoridades investigan publicaciones en redes sociales donde la acusada se dirigía de manera críptica a la artista semanas antes del incidente.

