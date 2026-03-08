Detienen a una mujer tras disparar contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills

Una mujer de 30 años fue arrestada este domingo después de presuntamente disparar con un rifle contra la mansión de la estrella del pop Rihanna en Beverly Hills, California. Según las primeras informaciones, la cantante se encontraba dentro de la vivienda en el momento del ataque.

De acuerdo a lo reseñado por Page Six, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondió a una llamada de emergencia tras el tiroteo, reportado a la 1:21 p.m. (hora local). Un portavoz policial confirmó al California Post que los agentes lograron detener a la sospechosa rápidamente. Las autoridades confirmaron que al menos una de las balas atravesó una pared de la residencia.

Imágenes del lugar de los hechos mostraban cinta policial amarilla acordonando la calle residencial frente a la propiedad de la cantante, así como a varios oficiales cerrándola por completo.

Sin heridos

No se reportaron heridos durante el incidente, según declaró a Los Angeles Times el sargento Jonathan de Vera, portavoz del LAPD. Además, una fuente cercana a la familia de la artista tranquilizó a la prensa afirmando que todos están bien.

De acuerdo con el informe policial y el audio del despacho de emergencias, se escucharon “aproximadamente 10 disparos” provenientes de un vehículo estacionado al otro lado de la calle.

Tras la agresión, el presunto vehículo involucrado, descrito como un Tesla blanco, huyó en dirección sur por Coldwater Canyon Drive, lo que derivó en la persecución y posterior captura de la sospechosa.

Hasta la redacción de esta nota se desconoce el móvil del tiroteo. Tampoco se ha dado a conocer si en el momento de los hechos se encontraban en el domicilio el rapero A$AP Rocky, pareja de la cantante, y sus tres hijos: RZA, de tres años; Riot Rose, de dos; y el pequeño Rocki Irish Mayers, de apenas cinco meses.

Sin embargo, este no es el primer incidente de seguridad que enfrenta la artista en sus propiedades. En 2018, un hombre identificado como Eduardo León irrumpió en su antigua residencia de Hollywood Hills mientras ella estaba ausente.

El intruso logró saltar una valla y acampó en el interior durante unas 12 horas antes de ser descubierto, lo que le valió una orden de alejamiento de diez años.

