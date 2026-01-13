Rihanna insinúa “estar lista” para su cuarto bebé con A$AP Rocky

Rihanna no deja de sorprender a sus seguidores, y esta vez no ha sido por su música o su línea de cosméticos, sino por una posible nueva adición a su familia. La cantante de “Diamonds” encendió las alarmas en redes sociales tras insinuar que podría estar lista para tener a su cuarto hijo junto al rapero A$AP Rocky.

La fundadora de Savage X Fenty comentó una publicación de Montana Rose Brown, exestrella de Love Island, quien bromeaba sobre su dilema para el nuevo año: ponerse en forma o quedar embarazada.

“¿Decidiendo si ponerme sexy o quedar embarazada en 2026?”, indicó Montana Rose Brown en su video. De inmediato, Rihanna comentó la publicación señalando que estaba en la misma situación que ella.

“Espera ¿entonces no soy la única loca? ¡Apuesto a que sí!”, escribió la cantante sugiriendo que ella también ha estado considerando la posibilidad de otro bebé.

La respuesta de Rihanna desató una ola de reacciones de sus fans. “Rih, nena, por favor déjanos conseguir el álbum primero”, “Rihanna necesita estar embarazada de un álbum”, “Votamos por algo sexy y candente y por el lanzamiento del álbum”, son algunos de los comentarios.

De ser cierto el deseo de Rihanna, este sería su cuarto hijo en menos de cuatro años. La cantante y A$AP Rocky ya son padres de RZA (3 años), Riot Rose (2 años) y su hija más pequeña, Rocki Irish Mayers, nacida apenas en septiembre de 2025.

En el pasado, la pareja ha sido abierta sobre su deseo de tener una familia numerosa. El año pasado, durante la gala de los premios CFDA en noviembre, A$AP Rocky bromeó con la prensa diciendo que esa misma noche podría “encargar al cuarto”.

Por su parte, Rihanna dicho en diversas entrevistas que siempre soñó con ser madre y que disfruta cada etapa de la crianza, a pesar del caos que implica tener tres niños pequeños.

