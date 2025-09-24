Nació Rocki Irish Mayers, la tercera bebé de Rihanna

Rihanna anunció el nacimiento de su tercer bebé con A$AP Rocki: una niña.

A través de sus redes sociales, la cantante anunció que su hija nació el pasado 13 de septiembre.

“Rocki Irish Mayers. Sept 13 2025”, escribió la cantante junto a una imagen de ella cargando a la pequeña.

En mayo, Rihanna sorprendió al aparecer en la alfombra azul de la Met Gala con un traje gris y un corsé que abrazaba su curveado vientre que dejaba saber que estaba embarazada.

La cantante de “Umbrella” fue una las últimas celebridades en llegar a la gala y no conversó con los reporteros presentes en el evento.

No es la primera vez que Rihanna anuncia una noticia como esta en un gran evento. En 2023, la cantante anunció su segundo embarazo durante su presentación en el Super Bowl.

Rihanna y A$AP Rocky tienen dos hijos juntos: RZA y Riot. La pareja comenzó a salir a finales de 2019 tras colaborar en el remix de “Cockiness (Love It)”, en 2012.

