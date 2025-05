ASAP Rocky destapa que su tercer hijo con Rihanna también tendrá un nombre con “R”

A solo unos días de haberse dado a conocer el tercer embarazo de Rihanna en plena alfombra roja de la MET Gala, el rapero estadounidense A$AP Rocky reveló más detalles sobre la dulce espera de su pareja, así como los planes que tienen para su nombre. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Aquí te lo contamos!

En su reciente participación en el programa “Late Night With Seth Meyers”, el intérprete de temas como “Praise the Lord” y “Sundress” no pudo evitar los cuestionamientos sobre la próxima adición a su familia.

Y es que además de recibir felicitaciones al respecto, se le preguntó si Rihanna y él han decidido continuar con una tradición familiar que no ha pasado desapercibida para el público: “Tus dos primeros hijos tienen nombres con ‘R’, obviamente tú y Rihanna tienen nombres con ‘R’. ¿Crees que es seguro que el tercero lleve un nombre con ‘R’?”, bromeó el presentador.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, A$AP Rocky confirmó que este detalle es parte fundamental en su familia y desean hacer a su tercer bebé participe en este hecho.

“Por supuesto”, dijo el artista multipremiado sin revelar si tanto su pareja como él ya han decidido cuál será el nombre del pequeño -cuyo gender aún se desconoce, que llegará a hacer compañía a sus hijos RZA de 2 años y Riot, a quien recibieron en agosto de 2023.

Estas declaraciones se suman a las que A$AP Rocky concedió durante su paso por la MET Gala en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.​​ Frente a los micrófonos de varios medios, expresó su emoción al respecto y agradeció las felicitaciones que los presentes y sus fanáticos alrededor del mundo les brindaron desde las redes sociales.

“Gracias, gracias, gracias. Me alegro de que todo el mundo esté feliz por nosotros porque definitivamente estamos felices“, recalcó el famoso.

