A$AP Rocky fue declarado inocente en juicio por tiroteo

A$AP Rocky no pudo contener la emoción al escuchar el veredicto del juez que lo declaraba inocente de los cargos por el caso de tiroteo ocurrido en 2021 en Hollywood y que involucra a su ex amigo y socio A$AP Relli.

Tras la lectura del veredicto que lo declaraba inocente de los cargos, el rapero reaccionó con emoción y caminó eufórico por el tribunal para abrazar a su esposa Rihanna, de acuerdo con The Associated Press.

Al regresar a su asiento, A$AP Rocky también abrazó a sus abogados e hizo una breve oración para agradecer a Dios.

“Gracias a todos por salvarme la vida”, dijo el rapero notablemente conmovido al jurado presente en la sala

De haber sido declarado culpable, A$AP Rocky habría enfrentado una condena de 24 años de prisión por dos cargos graves de agresión con arma de fuego.

En 2022, A$AP Rocky fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles después de ser acusado de disparar una pistola dos veces contra Relli cerca de un hotel de Hollywood en noviembre de 2021.

En enero, el rapero se declaró inocente de todos los cargos y rechazó un acuerdo final de culpabilidad antes del inicio del juicio, que solo lo habría llevada a prisión durante seis meses, junto con libertad condicional y otras condiciones.

El pasado 11 de febrero, A$AP Rocky renunció a su derecho a subir al estrado y testificar.

Los fiscales y testigos dijeron que el rapero había disparado una pistola de fogueo, que llevaba consigo por seguridad desde que la tomó del set de un video musical meses antes, como advertencia porque Relli estaba atacando a otro miembro de su equipo.

De acuerdo con The Associated Press, no quedó claro de inmediato si el jurado llegó al veredicto porque creían que el rapero en realidad portaba un arma de utilería o que actuó en defensa propia.

