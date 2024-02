A$AP Rocky aseguró que Rihanna está trabajando en su noveno álbum

Desde hace tiempo que Riahanna trabaja en música nueva. No quiere hablar mucho del tema hasta que todo esté listo; sin embargo, sus fanáticos no pueden esperar más y se lo hacen saber cada vez que pueden a ella o su esposo, el rapero A$AP Rocky.

Esta semana, un fanático abordó al rapero mientras estaba en París para preguntarle sobre el próximo álbum de Rihanna a lo que él respondió: “Ella está trabajando en ello”, reseñó People.

La respuesta de A$AP Rocky fue aplaudida por el grupo de fans de Rihanna. “¡Te amamos, A$AP!”, dijeron emocionados tras su respuesta.

El nuevo álbum en el que está trabajando Rihanna sería el noveno de su carrera y el primero en más de ocho años tras el lanzamiento de Anti (2016), que incluye canciones como “Work” o “Love On the Brain”.

Aunque la cantanta no ha hecho un anuncio formal sobre su regreso a la música, sí ha insinuado en varias entrevistas que está trabajando en su regreso.

En diciembre, el productor James Fauntleroy le aseguró a People que Rihanna ha estado trabajando en nuevo material. “La conozco desde hace mucho tiempo, y la última sesión que le hice fue la semana pasada”, dijo.

El año pasado, tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la cantante dijo en una entrevista con Good Morning America que sabía que sus fans estaban esperando nueva música. “Están esperando”, dijo en ese momento. “Estoy emocionado de publicar música nueva, pero aún no tengo ninguna actualización sobre eso”, agregó.

En diciembre, en una entrevista con Access Hollywood, la cantante aseguró que le gustaría hacer una gira cuando publique nueva música.

“Bueno, siempre vamos a volver de gira. Pero siento que quiero hacer una gira cuando haya nueva música. Ya sabemos cómo va a ser, con las canciones que interpreté en mi última gira. Eso fue hace mucho tiempo. Siento que es justo que mis fans obtengan lo que han estado esperando, que es música nueva”, aseguró.

Aunque la cantante ha expresado su deseo de hacer música nueva, no ha revelado la posible fecha en la que lo hará. “Me di cuenta de que si sigo esperando hasta que esto se sienta bien, perfecto y mejor, tal vez seguirá tardando una eternidad y tal vez nunca salga, y no, no estoy dispuesta a eso. Así que quiero jugar. Y con ello quiero decir que tengo mis ideas en la cabeza, pero no puedo decirlas en voz alta todavía”, dijo a Access Hollywood.

En 2022, Rihanna publicó el tema “Life Me Up” para la película Black Panther: Wakanda Forever. La canción recibió una nominación a los Oscar y a los Grammy.

Tras su pausa en la música, Rihanna ha dedicado su tiempo a su marca de productos de belleza, Fenty Beauty, y a su familia: sus hijos RZA Athelston, de 21 meses, y Riot Rose, de 6 meses.

