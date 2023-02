Rihanna cumplió 35 años: 5 datos que quizás no sabes de la cantante

Este lunes 20 de febrero Rihanna cumplió 35 años y es que recientemente la cantante ha sido noticia por retomar su carrera musical, luego de que la pusiera en pausa de siete años, en la cual nació su primer hijo en mayo del 2022.

Además, de anunciar en su exitosa presentación en la mitad del tiempo del Super Bowl, que está embarazada nuevamente.

‘Riri’ nació en Barbados y no solamente se le conoce por su música, sino por ser una de las empresarias más brillantes del momento. Aquí te traemos un reencuentro de datos sobre la artista que probablemente no sabías:

1.- Es heroína nacional en Barbados

El 29 de noviembre de 2021 fue nombrada “heroína nacional” de Barbados en la ceremonia de independencia de la corona británica.

“En nombre de una nación agradecida, pero sobre todo orgullosa, presentamos ante ti la designación de heroína nacional de Barbados. Y para aceptar este nombramiento de una nación agradecida, embajadora Robyn Rihanna Fenty, deseamos que sigas brillando como un diamante para seguir honrando así a tu nación”, declaro en ese entonces la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en referencia al tema ‘Diamonds’.

2.-Tiene su propio día nacional y una calle lleva su nombre

El amor que sienten por ella en su país continúa, es por ello que se nombró “Rihanna Drive” a la calle donde la artista creció. Además, se declaró desde el 2008 el 22 de febrero como el ‘Día Nacional de Nacional’ en la isla.

3.- Vio un exorcismo

“Estaban todos rezando alrededor de una mesa, nosotros éramos jóvenes y una de las chicas se levantó y comenzó a gritar. Recuerdo que nos encerraron en la habitación porque no querían que los niños lo vieran. Cada vez que rezaban, ella gritaba con la voz más extraña”, dijo Rihanna en una entrevista para una estación de radio, según Vanity Fair.

4.- No finalizó los estudios

‘Riri’ no culminó sus estudios secundarios, ya que aseguró que odiaba el colegio y por eso no terminó de estudiar. Aunque en otras entrevistas ha destacado que si no llegaba a ser cantante, le hubiese gustado ser psicóloga.

5.- Ha logrado romper varios récords

La cantante es la primera mujer en conseguir más de 10.000 millones de visitas en los videos que tiene publicados en Vevo.

En el 2012, ‘Billboard’ la nombró como la artista pop más importante de los últimos 20 años.

A su vez, en ese mismo año, la revista Time la catalogó como una de las personas más influyentes del mundo.

