Danny Trejo, actor de “Machete”, se declaró en bancarrota por una deuda millonaria

El actor Danny Trejo se declaró en bancarrota este martes, esta decisión sería porque se encuentra reorganizando sus activos para poder lidiar con una deuda de alrededor de dos millones de dólares en impuestos.

El californiano confirmó que tiene una deuda con el fisco, debido a que hizo reducciones erróneas en sus impuestos durante varios años y que actualmente solo puede declararse en bancarrota.

También, dijo en sus declaraciones a TMZ que esta decisión no afecta a ninguno de sus negocios, como es lo su sello discográfico, sus cafeterías/tiendas de donas y su famoso ‘Trejo´s Tacos’.

El medio detalló que estas empresas son propiedad de corporaciones y LLC que las fundó para administrarlas y por ello, las finanzas personales de Trejo no impactan en ellas. Al contrario, estos negocios están muy bien establecidos en el mercado.

Danny Trejo: de la cárcel a Hollywood, la increíble vida del actor que se gana la vida muriendo en pantalla

Danny Trejo ha recibido disparos, ha sido apuñalado, aplastado, comido y torturado… numerosas veces.

Con Air, Zombie Hunter y “El tiburón de tres cabezas” son solamente tres de las películas en las que acabó muerto.

Si eres fanático de Breaking Bad, él es el tipo cuya cabeza termina encima de una tortuga.

Según un estudio, este hombre de 76 años ha muerto en la pantalla más veces que cualquier otro actor.

“Eso demuestra que he estado trabajando”, bromea.

Y aunque no conocieras su nombre antes de leer esto, no hay duda de que te sonará su rostro de los centenares de películas y programas de televisión en los que ha aparecido.

En las películas suele lucir su larga cabellera amarrada, muestra el tatuaje que tiene en el pecho y es más que probable que lleve consigo un arma.

Algunas de las películas en las que aparece Danny Trejo son ‘Spy Kids’, ‘Con Air’ y “Muppets 2: los más buscados”.

“Cuando empezaba a hacerme famoso, un buen amigo mío me dijo: ‘Todo el mundo puede pensar que eres una estrella de cine, pero tú no puedes’. No quiero ser una estrella de cine. Quiero ser un buen actor”, señala.

Bromea diciendo que cuando comenzó a actuar siempre le daban el papel del “recluso número uno”, debido a su apariencia física y actitud.

Pero muchos no saben que, antes de que su carrera cinematográfica arrancara, él fue un preso de alto perfil.

Es la historia de fondo que muchos de sus fanáticos ahora descubrirán en su nuevo documental Inmate #1: The Rise of Danny Trejo (“El recluso número 1: el ascenso de Danny Trejo”).

“Es un milagro, porque se suponía que yo no debí vivir más allá de la década de 1960“, le dice al programa de radio Newsbeat de la BBC.

