Rihanna aumentó un 640% sus reproducciones en Spotify tras su presentación en el Super Bowl 

Uno de los espectáculos más vistos del mundo entero en el año es el show del medio tiempo del Superbowl, de la NFL.

Es por ello que, las mejores celebridades del mundo se presentan en el magno evento y todos desean sus minutos en este prestigioso espacio.

En el último, celebrado hace unos días, se subió al escenario la cantante Rihanna. Para tener una idea, de lo que cantar en este evento significa: la de Barbados aumentó sus reproducciones en un 640% en Spotify, en los Estados Unidos tras el Superbowl.

Sí, fue un show muy mediático, para bien o para criticar, hablaron de ella, pero lo cierto es que tras cantar en tarimas voladoras y publicitar su marca de cosméticos en el escenario, ella sigue disfrutando de su éxito.

También Rihanna pasará a la historia por ser la primera artista que, estando embarazada, formó parte estelar del show.

Desde el mes de septiembre, cuando se publicó que sería la nacida en Barbados la encargada de montar su espectáculo, algunos de sus temas más populares empezaron a reproducirse mucho en todas las plataformas, superando, en algunos de sus temas más populares, las mil millones de reproducciones.

La canción con el que hizo su debut internacional en 2007 “Umbrella”, ha sido de las que más reproducciones ha tenido, seguido de “We Found Love”, y “Love on the Brain”.

Aunque este último tema antes mencionado no fue parte del repertorio que cantó durante el evento deportivo.

Según Spotify, del 5 al 12 de febrero, las reproducciones de Rihanna, como “Bitch Better Have My Money” aumentaron más de 2.600 %, mientras que “Diamonds” tuvo un incremento de más de 1.400 $.

“Rude Boy” con más del 1.170 % y cerró la lista “We Found Love”, con más de un 1.160 %…

Las canciones sí fueron parte del espectáculo que la cantante barbadense presentó el pasado domingo, en el duelo que enfrentó a los Philadelphia Eagles, contra los Kansas City Chiefs, que terminaron llevándose la victoria 38-25.

Dicha actuación, como se dijo anteriormente, fue alabada por algunos, criticada por otros, pero se hizo tendencia en la mayoría de las redes sociales, fue su regreso a los escenarios luego de siete años sin haber tenido actividad escénica.

Seguir leyendo: