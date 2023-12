Rihanna informa que sí hará una gira, pero hasta que su próximo álbum esté listo

En los últimos años Rihanna ha dado esperanzas a sus fans de que lanzará un álbum con temas inéditos, y una vez más comentó que desde hace tiempo trabaja en ello, pero quiere que todo quede perfecto. Hasta ese momento comenzará a hacer una agenda para regresar a los escenarios.

En una entrevista con Access Hollywood la cantante originaria de Barbados habló al respecto: “Bueno, siempre vamos a volver de gira. Pero siento que quiero hacer una gira cuando haya nueva música. Ya sabemos cómo va a ser, con las canciones que interpreté en mi última gira. Eso fue hace mucho tiempo. Siento que es justo que mis fans obtengan lo que han estado esperando, que es música nueva. Después de eso, simplemente hagamos explotar todo”.

En muchas ocasiones los seguidores de Rihanna le han preguntado cuándo entrará al estudio a grabar nuevas canciones, y aunque ella ha respondido que trabaja en un álbum, se ha negado a decir una fecha de lanzamiento. “Me di cuenta de que si sigo esperando hasta que esto se sienta bien, perfecto y mejor, tal vez seguirá tardando una eternidad y tal vez nunca salga, y no, no estoy dispuesta a eso. Así que quiero jugar. Y con ello quiero decir que tengo mis ideas en la cabeza, pero no puedo decirlas en voz alta todavía”.

El año pasado la cantante grabó dos canciones para la película “Black Panther: Wakanda Forever”. Una de éstas, “Lift Me Up”, fue lanzada como sencillo, ocupando el número 2 en el Billboard Hot 100 y el tercer puesto en las listas británicas. Las críticas fueron buenas y el tema nominó al premio Oscar. Poco después Rihanna se presentó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, pero ahí reveló que estaba embarazada, por lo que vino otra pausa para ella en el mundo de la música.

De cualquier forma, si Rihanna lanzara el año próximo un nuevo álbum (que sería el primero desde Anti, editado en 2016) se dedicaría a promocionar algunos sencillos, para después -y muy probablemente en 2025- embarcarse en una gira mundial. Ella prefiere no manejar fechas y agregó: “Los fans están esperando. Estoy emocionada de lanzar nueva música, pero aún no tengo ninguna actualización sobre eso”.

