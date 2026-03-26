¡Lista completa de ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2026!

El cielo no era el límite, sino un manto de color “opalite” y Taylor Swift lo demostró en esta edición de los iHeartRadio Music Awards. Tal como dicta la esencia de una gala que celebra lo mejor de la música, las estrellas se dieron cita en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles este 26 de marzo para descubrir quiénes se llevarían a casa las codiciadas estatuillas en forma de corazón.

La velada, presentada por el carismático Ludacris, no solo fue una noche de competencia feroz, también de celebración musical, con presentaciones de KATSEYE, Lainey Wilson, RAYE, TLC, Salt-N-Pepa, En Vogue y el propio anfitrión.

Taylor Swift lidera la noche

Tal como lo dictan sus nueve nominaciones iniciales, Taylor Swift demostró una vez más que domina la vida de una artista de espectáculos. La cantante no solo llegó como la máxima contendiente, también se consolidó como una de las grandes ganadoras de la noche, llevándose galardones en categorías clave. Acompañada de su pareja, Travis Kelce, Swift celebró triunfos que reafirman su reinado en la industria.

La competencia fue todo menos corta y fácil. Sabrina Carpenter, Bad Bunny y Alex Warren pisaron con fuerza los talones de Swift, acumulando ocho nominaciones cada uno. La categoría de Artista del Año fue un claro reflejo de la paridad actual en la industria, con una lucha encarnizada entre gigantes como Bad Bunny, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Chris Brown, Jelly Roll, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen y Tate McRae.

Miley Cyrus y la nostalgia de la noche

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó antes de la entrega de trofeos tradicionales. Miley Cyrus llegó al evento como una ganadora ya establecida, al recibir uno de los honores más codiciados de la noche: el Premio a la Innovación, en reconocimiento a su profundo impacto en la música y la cultura pop.

La distinción adquirió un matiz especial, ya que la cantante de “Flowers” se encuentra celebrando el 20 aniversario de Hannah Montana, el personaje que la lanzó al estrellato.

Lista completa de ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2026:

Canción del año

“Anxiety” – Doechii

“Good News” – Shaboozey

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“luther” – Kendrick Lamar y SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“MUTT” – Leon Thomas

GANADORA: “Ordinary” – Alex Warren

“Sorry I’m Here For Someone Else” – Benson Boone

“Stargazing” – Myles Smith

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Artista del año

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

GANADORA: Taylor Swift

Artista del año (pop)

Alex Warren

Benson Boone

GANADORA: Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Canción pop del año

“Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Ordinary” – Alex Warren

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

GANADORA: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Mejor nuevo artista (pop)

GANADOR: Alex Warren

Jessie Murph

Myles Smith

Ravyn Lenae

sombr

Dúo o grupo del año

GANADORAS: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

Linkin Park

Maroon 5

Shinedown

Twenty One Pilots

Mejor colaboración del año

“All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman

GANADORES: “APT.” – ROSE & Bruno Mars

“luther” – Kendrick Lamar y SZA

“Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

Canción country del año

“After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett

GANADOR: “Good News” – Shaboozey

“Liar” – Jelly Roll

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“Whiskey Drink” – Jason Aldean

Artista country del año

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

GANADOR: Morgan Wallen

Canción de hip-hop del año

GANADORES: “luther” – Kendrick Lamar y SZA

“NOKIA” – Drake

“Outside” – Cardi B

“The Largest” – BigXthaPlug

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

Artista del año (hip-hop)