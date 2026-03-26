¡Lista completa de ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2026!
Los iHeartRadio Music Awards se llevaron a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y contaron con grandes estrellas como Taylor Swift y Miley Cyrus
El cielo no era el límite, sino un manto de color “opalite” y Taylor Swift lo demostró en esta edición de los iHeartRadio Music Awards. Tal como dicta la esencia de una gala que celebra lo mejor de la música, las estrellas se dieron cita en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles este 26 de marzo para descubrir quiénes se llevarían a casa las codiciadas estatuillas en forma de corazón.
La velada, presentada por el carismático Ludacris, no solo fue una noche de competencia feroz, también de celebración musical, con presentaciones de KATSEYE, Lainey Wilson, RAYE, TLC, Salt-N-Pepa, En Vogue y el propio anfitrión.
Taylor Swift lidera la noche
Tal como lo dictan sus nueve nominaciones iniciales, Taylor Swift demostró una vez más que domina la vida de una artista de espectáculos. La cantante no solo llegó como la máxima contendiente, también se consolidó como una de las grandes ganadoras de la noche, llevándose galardones en categorías clave. Acompañada de su pareja, Travis Kelce, Swift celebró triunfos que reafirman su reinado en la industria.
La competencia fue todo menos corta y fácil. Sabrina Carpenter, Bad Bunny y Alex Warren pisaron con fuerza los talones de Swift, acumulando ocho nominaciones cada uno. La categoría de Artista del Año fue un claro reflejo de la paridad actual en la industria, con una lucha encarnizada entre gigantes como Bad Bunny, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Chris Brown, Jelly Roll, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen y Tate McRae.
Miley Cyrus y la nostalgia de la noche
Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó antes de la entrega de trofeos tradicionales. Miley Cyrus llegó al evento como una ganadora ya establecida, al recibir uno de los honores más codiciados de la noche: el Premio a la Innovación, en reconocimiento a su profundo impacto en la música y la cultura pop.
La distinción adquirió un matiz especial, ya que la cantante de “Flowers” se encuentra celebrando el 20 aniversario de Hannah Montana, el personaje que la lanzó al estrellato.
Lista completa de ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2026:
Canción del año
- “Anxiety” – Doechii
- “Good News” – Shaboozey
- “Love Somebody” – Morgan Wallen
- “luther” – Kendrick Lamar y SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “MUTT” – Leon Thomas
- GANADORA: “Ordinary” – Alex Warren
- “Sorry I’m Here For Someone Else” – Benson Boone
- “Stargazing” – Myles Smith
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Artista del año
- Bad Bunny
- Benson Boone
- Chris Brown
- Jelly Roll
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- GANADORA: Taylor Swift
Artista del año (pop)
- Alex Warren
- Benson Boone
- GANADORA: Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Canción pop del año
- “Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Ordinary” – Alex Warren
- “Pink Pony Club” – Chappell Roan
- GANADORA: “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Mejor nuevo artista (pop)
- GANADOR: Alex Warren
- Jessie Murph
- Myles Smith
- Ravyn Lenae
- sombr
Dúo o grupo del año
- GANADORAS: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
- Linkin Park
- Maroon 5
- Shinedown
- Twenty One Pilots
Mejor colaboración del año
- “All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
- GANADORES: “APT.” – ROSE & Bruno Mars
- “luther” – Kendrick Lamar y SZA
- “Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti
- “WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
Canción country del año
- “After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett
- GANADOR: “Good News” – Shaboozey
- “Liar” – Jelly Roll
- “Love Somebody” – Morgan Wallen
- “Whiskey Drink” – Jason Aldean
Artista country del año
- Jason Aldean
- Jelly Roll
- Lainey Wilson
- Luke Combs
- GANADOR: Morgan Wallen
Canción de hip-hop del año
- GANADORES: “luther” – Kendrick Lamar y SZA
- “NOKIA” – Drake
- “Outside” – Cardi B
- “The Largest” – BigXthaPlug
- “WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
Artista del año (hip-hop)
- Cardi B
- GloRilla
- GANADOR: Kendrick Lamar
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator