Taylor Swift ganó el premio de iHeartRadio como Artista del Año

Taylor Swift fue la gran ausente en la entrega de los iHeartRadio Awards, que se llevó a cabo el 1 de abril en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Sin embargo, ella no podía fallarle a sus fans, y a través de un video agradeció los premios que obtuvo, en las categorías de Artista Del Año, Estilo de Gira Favorito y Artista Pop del Año.

Durante la ceremonia, AJ McLean (integrante del grupo Backstreet Boys) y Lance Bass (de NSYNC) dieron una introducción antes del clip que mostró a Taylor muy emocionada: “Quiero agradecer a todos los que votaron por este premio. iHeart ha sido de mucho apoyo a lo largo de mi carrera. Especialmente este año ha sido muy espectacular. Estoy muy agradecida por eso”.

Swift también habló de su nueva producción musical, que saldrá a la venta en unos días: “En cuanto a los fans, depende completamente de ustedes cómo pasen su tiempo, a qué conciertos quieran ir, qué música quieren convertir en el soundtrack de sus vidas, y a cualquiera que me haya incluido en esas opciones, le digo que estoy muy agradecida. Tenemos muchas cosas emocionantes por venir. Yo continúo con la gira, y lo más importante, tengo un álbum llamado The Tortured Poets Department, que sale el 19 de abril, y estoy muy orgullosa. No puedo esperar compartirlo con ustedes. Muchas gracias, estoy muy emocionada”.

Actualmente Taylor Swift se encuentra de vacaciones, pero retomará su gira el 9 de mayo, con varios conciertos en Francia. Hace algunos días se informó que su película “The Eras Tour (Taylor’s Version)” obtuvo 4.6 millones de vistas en su primer fin de semana en Disney+, convirtiéndose en el concierto filmado más exitoso en esa plataforma.

The Tortured Poets Department contará con varias ediciones, en las que se incluirán -individualmente- los bonus tracks “The Manuscript”, “The Bolter”, “The Black Dog” y “The Albatross”. El álbum cuenta con dos colaboraciones muy especiales para Taylor: una con Post Malone y otra con Florence + The Machine. En cuanto a los premios otorgados por la estación iHeartRadio, otros de los ganadores fueron SZA, OneRepublic, Miley Cyrus, Morgan Wallen, Karol G y Foo Fighters.

