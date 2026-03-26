¡Los looks más destacados de la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards 2026!

La música tiene una cita hoy, 26 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se celebran los iHeartRadio Music Awards 2026.

Los iHeartRadio Music Awards son una premiación anual que celebra a los artistas y canciones más escuchados a lo largo del año en las estaciones de radio de iHeartMedia y en su plataforma digital iHeartRadio.

Este año, Taylor Swift lidera las nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2026 con 9 candidaturas, seguida de cerca por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren, quienes obtuvieron 8 cada uno.

De hecho, Warren fue uno de los primeros en llegar a la alfombra roja y, sin duda, destacó. Taylor Swift también sorprendió con su aparición en los premios. Otros artistas que dijeron presente en la ceremonia son: Ne-Yo, Jason y Brittany Aldean, Ludacris, Nikki Glaser, Raye, entre otros.

Se espera que a lo largo de la noche lleguen el cantante Bad Bunny y Miley Cyrus, quien será premiada por sus dos décadas de trayectoria. Ahora, ¡conoce a los mejores vestidos!

Taylor Swift

Taylor Swift sorprendió al llegar a la alfombra roja con un vestido corto de color verde.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Kehlani

La intérprete de “Folded”, Kehlani sorprendió en la alfombra roja con un vestido que combinó el negro y el color rojo.

Crédito: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Sombr

Sombr, una de las promesas del pop actual en Estados Unidos, llegó con un pantalón negro y una camisa de color crema. Resaltó con su corbata verde.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Nikki Glaser

La presentadora de los Golden Globes, Nikki Glaser sorprendió con un total black en la alfombra roja. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Ne-Yo

El artista Ne-Yo se convirtió en uno de los mejores vestidos de la noche gracias a su look colorido. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Ludacris

Ludacris llegó vestido de negro a la alfombra roja, pero con un look acertado. Crédito:

Jordan Strauss/Invision/AP.

Alex Warren

Alex Warren fue uno de los primeros en llegar a la alfombra roja de los iHeart Radio.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Julia Michaels

Julia Michaels llegó con un vestido de color negro con detalles en blanco que se moldeó perfectamente a su silueta.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Seguir leyendo: