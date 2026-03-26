¡Los looks más destacados de la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards 2026!
Este año, Taylor Swift es la artista más nominada en los iHeartRadio Music Awards con un total de nueve menciones
La música tiene una cita hoy, 26 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se celebran los iHeartRadio Music Awards 2026.
Los iHeartRadio Music Awards son una premiación anual que celebra a los artistas y canciones más escuchados a lo largo del año en las estaciones de radio de iHeartMedia y en su plataforma digital iHeartRadio.
Este año, Taylor Swift lidera las nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2026 con 9 candidaturas, seguida de cerca por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren, quienes obtuvieron 8 cada uno.
De hecho, Warren fue uno de los primeros en llegar a la alfombra roja y, sin duda, destacó. Taylor Swift también sorprendió con su aparición en los premios. Otros artistas que dijeron presente en la ceremonia son: Ne-Yo, Jason y Brittany Aldean, Ludacris, Nikki Glaser, Raye, entre otros.
Se espera que a lo largo de la noche lleguen el cantante Bad Bunny y Miley Cyrus, quien será premiada por sus dos décadas de trayectoria. Ahora, ¡conoce a los mejores vestidos!
Taylor Swift
Kehlani
Sombr
Nikki Glaser
Ne-Yo
Ludacris
Alex Warren
Julia Michaels
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