Taylor Swift lidera las nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2026
Después de Taylor Swift, los más nominados son Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren
Los iHeartRadio Music Awards 2026 ya tienen a sus grandes favoritos. La ceremonia, que celebrará su decimotercera edición el próximo 26 de marzo desde el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, será dominada por Taylor Swift, quien encabeza la lista de nominados con un total de nueve menciones.
Muy de cerca la siguen Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren, cada uno con ocho nominaciones. La transmisión en vivo por Fox promete ser una noche donde se honrará a los artistas y canciones más reproducidos en las plataformas de iHeartRadio durante el 2025.
Swift, quien ha conquistado el premio al Artista del Año en las dos últimas ediciones, busca un triplete histórico en esta categoría. Sin embargo, la competencia es feroz: compartirá la contienda con pesos pesados como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen y la misma Sabrina Carpenter, entre otros.
En la batalla por la Canción del Año, Swift apunta a un tercer galardón —tras ganar con ‘Shake It Off’ (2015) y ‘Anti-Hero” (2023)— con su tema ‘The Fate of Ophelia’. En esta categoría se verá las caras con el vigente campeón Benson Boone (‘Sorry I’m Here for Someone Else), SZA y Kendrick Lamar con su colaboración “Luther”, y otros éxitos de 2025 como “Manchild” de Sabrina Carpenter y “Ordinary” de Alex Warren.
La edición de este año introduce tres nuevas categorías que reflejan las tendencias actuales de la industria y los fans: Baile Favorito de TikTok, Álbum Debut Favorito y Colaboración de K-Pop Favorita. Además, en las próximas semanas se anunciarán más nominaciones, incluyendo las de Álbum del Año por género y Sello Discográfico del Año.
El espectáculo de dos horas, que también se podrá escuchar en todas las estaciones de iHeartRadio y su app, comenzará a las 8 p.m. (hora del este) y promete no solo premiar los éxitos del año pasado, sino también ofrecer un adelanto de lo que será la música en 2026. Los detalles sobre el anfitrión, los artistas que actuarán y los ganadores de premios especiales se darán a conocer próximamente
¡Conoce a los nominados!
Canción del año:
- Anxiety – Doechii
- Good News – Shaboozey
- Love Somebody – Morgan Wallen
- luther – Kendrick Lamar y SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- MUTT – Leon Thomas
- Ordinary – Alex Warren
- Sorry I’m Here For Someone Else – Benson Boone
- Stargazing – Myles Smith
- The Fate of Ophelia – Taylor Swift
Artista del año:
- Bad Bunny
- Benson Boone
- Chris Brown
- Jelly Roll
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Artista pop del año:
- Alex Warren
- Benson Boone
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Canción pop del año:
- Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Ordinary – Alex Warren
- Pink Pony Club – Chappell Roan
- The Fate of Ophelia – Taylor Swift
Mejor Artista Nuevo (Pop):
- Alex Warren
- Jessie Murph
- Myles Smith
- Ravyn Lenae
- sombr
Mejor colaboración:
- All The Way – BigXthaPlug con Bailey Zimmerman
- APT. – ROSÉ y Bruno Mars
- luther – Kendrick Lamar y SZA
- Timeless – The Weeknd con Playboi Carti
- WHATCHU KNO ABOUT ME – GloRilla con Sexyy Red
Artista mundial del año:
- Ayra Starr
- Jackson Wang
- JO1
- MOLIY
- Tyla
