Taylor Swift lidera las nominaciones a los iHeartRadio Music Awards 2026

Los iHeartRadio Music Awards 2026 ya tienen a sus grandes favoritos. La ceremonia, que celebrará su decimotercera edición el próximo 26 de marzo desde el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, será dominada por Taylor Swift, quien encabeza la lista de nominados con un total de nueve menciones.

Muy de cerca la siguen Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren, cada uno con ocho nominaciones. La transmisión en vivo por Fox promete ser una noche donde se honrará a los artistas y canciones más reproducidos en las plataformas de iHeartRadio durante el 2025.

Swift, quien ha conquistado el premio al Artista del Año en las dos últimas ediciones, busca un triplete histórico en esta categoría. Sin embargo, la competencia es feroz: compartirá la contienda con pesos pesados como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen y la misma Sabrina Carpenter, entre otros.

En la batalla por la Canción del Año, Swift apunta a un tercer galardón —tras ganar con ‘Shake It Off’ (2015) y ‘Anti-Hero” (2023)— con su tema ‘The Fate of Ophelia’. En esta categoría se verá las caras con el vigente campeón Benson Boone (‘Sorry I’m Here for Someone Else), SZA y Kendrick Lamar con su colaboración “Luther”, y otros éxitos de 2025 como “Manchild” de Sabrina Carpenter y “Ordinary” de Alex Warren.

La edición de este año introduce tres nuevas categorías que reflejan las tendencias actuales de la industria y los fans: Baile Favorito de TikTok, Álbum Debut Favorito y Colaboración de K-Pop Favorita. Además, en las próximas semanas se anunciarán más nominaciones, incluyendo las de Álbum del Año por género y Sello Discográfico del Año.

El espectáculo de dos horas, que también se podrá escuchar en todas las estaciones de iHeartRadio y su app, comenzará a las 8 p.m. (hora del este) y promete no solo premiar los éxitos del año pasado, sino también ofrecer un adelanto de lo que será la música en 2026. Los detalles sobre el anfitrión, los artistas que actuarán y los ganadores de premios especiales se darán a conocer próximamente

¡Conoce a los nominados!

Canción del año:

Anxiety – Doechii

Good News – Shaboozey

Love Somebody – Morgan Wallen

luther – Kendrick Lamar y SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

MUTT – Leon Thomas

Ordinary – Alex Warren

Sorry I’m Here For Someone Else – Benson Boone

Stargazing – Myles Smith

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Artista del año:

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Artista pop del año:

Alex Warren

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Canción pop del año:

Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI

Manchild – Sabrina Carpenter

Ordinary – Alex Warren

Pink Pony Club – Chappell Roan

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo (Pop):

Alex Warren

Jessie Murph

Myles Smith

Ravyn Lenae

sombr

Mejor colaboración:

All The Way – BigXthaPlug con Bailey Zimmerman

APT. – ROSÉ y Bruno Mars

luther – Kendrick Lamar y SZA

Timeless – The Weeknd con Playboi Carti

WHATCHU KNO ABOUT ME – GloRilla con Sexyy Red

Artista mundial del año:

Ayra Starr

Jackson Wang

JO1

MOLIY

Tyla

