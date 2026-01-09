window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Calendario de premios 2026: Premios Oscar, Golden Globes, Grammy y más

El 2026 inició con la ceremonia de los ‘Critics Choice Awards’ y próximamente será el turno de los Golden Globes, el 11 de enero

Teyana Taylor y Paul Thomas Anderson, aceptando el premio a 'Mejor Película por 'One Battle After Another' en la ceremonia de los Critics Choice Awards.  Crédito: Chris Pizzello | AP

Por  Eili Córdova

El periodo de premios inició: En el cine, ‘One Battle After Another’ se está posicionando como una de las películas favoritas de la temporada. Mientras que en la música, Kendrick Lamar es el favorito de los Grammy y llegará a la ceremonia con nueve nominaciones. 

En cuanto a los actores y actrices, para Timothée Chalamet el panorama es positivo. El actor ya se llevó su primer premio como ‘Mejor Actor’ en los Critics Choice Awards 2026 por su papel en ‘Marty Supreme’, la gran apuesta del estudio A24. Se espera que se lleve otros más. 

La cinta ‘Hamnet’ también es una de las favoritas y la actriz Jessie Buckley se llevó el Critics a casa. Otros largometrajes que tienen grandes posibilidades en esta temporada son ‘Frankenstein’ y ‘Sentimental Value’. 

Conoce la fecha de los premios este 2026: 

Enero: 

  • 9 de enero: Nominaciones de los PGA Awards (Premios del Sindicato de Productores) 
  • 11 de enero: Ceremonia de los Golden Globes, aquí puedes consultar la lista de nominados 
  • 13 de enero: Gala de la ‘National Board of Review’
  • 22 de enero: Se anuncian las nominaciones a los Premios Oscar
  • 22 de enero al 1 de febrero: Festival de Cine de Sundance 

Febrero: 

  • 1 de febrero: Premios Grammy 2026, en este artículo puedes consultar la lista de nominados 
  • 6 de febrero: Ceremonia de los Independent Spirit Awards
  • 10 de febrero: Almuerzo de nominados a los Oscar
  • 21 de febrero: Ceremonia de los Annie Awards
  • 22 de febrero: Ceremonia de los BAFTA Awards, aquí está la lista completa de nominados 
  • 26 de febrero al 5 de marzo: Votación final de los Premios Oscar 
  • 28 de febrero: Ceremonia de los PGA Awards 

Marzo 

  • 1 de marzo: Ceremonia de los The Actor Awards (Premios del Sindicato de Actores) 
  • 7 de marzo: Ceremonia de los Cinema Audio Society Awards
  • 8 de marzo: Ceremonia de los Writers Guild of America Awards (Los Premios WGA del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos) 
  • 8 de marzo: Ceremonia de los ASC Awards (Premios de la Sociedad Americana de Cinematógrafos) 
  • 15 de marzo: Premios Oscar 
  • 26 de marzo: iHeartRadio Music Awards

Mayo 

  • 12- 23 de mayo: Festival de Cine de Cannes
  • 17 de mayo: Premios de la Academia de la Música Country

Junio 

  • 7 de junio: Ceremonia de los Premios Tony

Julio 

  • 8 de julio: nominaciones a los Emmy

Septiembre 

  • 6 de septiembre: MTV Video Music Awards
  • 2-12 septiembre: Festival Internacional de Cine de Venecia 2026
  • 14 de septiembre: Premios Primetime Emmy 

