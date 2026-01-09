Los BAFTA anuncian sus longlists y “Una batalla tras otra” lidera con 16 menciones

La temporada de premios ha arrancado y a solo unos días de llevarse a cabo la gala de los Critics’ Choice Awards, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha revelado las longlists en las 24 categorías que conforman su edición 2026 de los Premios BAFTA.

De acuerdo con el anuncio lanzado por la prestigiosa organización, alrededor de 221 películas fueron presentadas para su consideración. Sin embargo, solo un grupo selecto logró pasar a la etapa de nominación de votación.

“Una batalla tras otra” lidera con 16 menciones, seguida por las 14 de “Los pecadores” y “Hamnet”. Por su parte, “Marty Supreme” cuenta con 13 menciones, mientras que “Frankenstein” de Guillermo del Toro y “Bugonia” sumaron 12.

Entre las sorpresas de la preselección se encuentra la presencia de “Nuremberg” en la categoría de “Mejor Película”, considerada un éxito en la taquilla española y que cimienta este buen recibimiento con seis preselecciónes de la Academia Británica.

La ronda de votación para determinar las nominaciones oficiales dará inicio este 9 de enero a las 4 p.m. GMT para los miembros votantes del BAFTA y cierra el martes 20 de enero de 2026 a las 6 p.m.

Será el próximo martes 27 de enero, desde el canal de YouTube de los BAFTA, cuando se anuncien las producciones y actuaciones que lucharán por llevarse el reconocido galardón durante la ceremonia de los BAFTA Film Awards 2026, el domingo 22 de febrero.

Checa la lista de preselecciones de los BAFTA 2026 aquí:

Mejor película

“The ballad of Wallis Island”

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“I swear”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“Una batalla tras otra”

“Valor sentimental”

“Los pecadores'”

Mejor dirección

“Bugonia” – Yorgos Lanthimos

“Die my love” – Lynne Ramsay

“Hamnet” – Chloé Zhao

“Una casa llena de dinamita” – Kathryn Bigelow

“Marty Supreme” – Josh Safdie

“Una batalla tras otra” – Paul Thomas Anderson

“Rental Family (Familia de alquiler)” – Hikari

“Valor sentimental” – Joachim Trier

“Los pecadores” – Ryan Coogler

“La voz de Hind” – Kaouther Ben Hania

Mejor película británica

“28 años después”

“Ballad of a Small Player”

“The ballad of Wallis Island”

“Bridget Jones: Loca por él”

“The Choral”

“Die my love”

“Adiós, June”

“H Is for Hawk”

“Hamnet”

“I swear”

“Mr. Burton”

“Pillion”

“Los Rose”

“Steve”

“Warfare: Tiempo de guerra”

Mejor actor

Robert Aramayo – “I swear”

Timothée Chalamet – “Marty Supreme”

Russell Crowe – “Nuremberg”

Leonardo DiCaprio – “Una batalla tras otra”

Joel Edgerton – “Sueño de trenes”

Ethan Hawke – “Blue moon”

Michael B. Jordan – “Los pecadores”

Harry Melling – “Pillion”

Cillian Murphy – “Steve”

Jesse Plemons – “Bugonia”

Mejor actriz

Jessie Buckley – “Hamnet”

Rose Byrne – “Si pudiera, te daría una patada”

Cynthia Erivo – “Wicked: Parte II”

Kate Hudson – “Song Sung Blue (Canción para dos)”

Chase Infiniti – “Una batalla tras otra”

Jennifer Lawrence – “Die my love”

Renate Reinsve – “Valor sentimental”

Andrea Riseborough – “Dragonfly”

Emma Stone – “Bugonia”

Tessa Thompson – “Hedda”

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro – “Una batalla tras otra”

Jacob Elordi – “Frankenstein”

Delroy Lindo – “Los pecadores”

Paul Mescal – “Hamnet”

Peter Mullan – “I swear”

Sean Penn – “Una batalla tras otra”

Adam Sandler – “Jay Kelly”

Andrew Scott – “Blue moon”

Alexander Skarsgård – “Pillion”

Stellan Skarsgård – “Valor sentimental”

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion – “Marty Supreme”

Brenda Blethyn – “Dragonfly”

Ariana Grande – “Wicked: Parte II”

Inga Ibsdotter Lilleaas – “Valor sentimental”

Amy Madigan – “Weapons”

Wunmi Mosaku – “Los pecadores”

Carey Mulligan – “The Ballad of Wallis Island”

Gwyneth Paltrow – “Marty Supreme”

Teyana Taylor – “Una batalla tras otra”

Emily Watson – “Hamnet”

Mejor guion original

“Blue moon”

“Una casa llena de dinamita”

“I swear”

“Sin conexión”

“Un simple accidente”

“Marty Supreme”

“El agente secreto”

“Valor sentimental”

“Los pecadores”

“Weapons”

Mejor guion adaptado

“28 años después”

“The ballad of Wallis Island”

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Nuremberg”

“Una batalla tras otra”

“Pillion”

“Sueño de trenes”

“Puñales por la espalda: De entre los muertos”

Mejor documental

“2000 metros para Andriivka”

“Apocalipsis en los trópicos”

“Becoming Led Zeppelin”

“Cover-Up: Un periodista en las trincheras”

“EE. UU.: censura en las bibliotecas”

“Apocalipsis en los trópicos”

“Ocean with David Attenborough”

“One to One: John & Yoko”

“La vecina perfecta”

“Riefenstahl”

Mejor película de animación

“Arco”

“Los tipos malos 2”

“Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita”

“Elio”

“Little Amélie”

“Zootrópolis 2”

Mejor película de habla inglesa

“Un simple accidente”

“La grazia”

“La chica zurda”

“No hay otra opción”

“Nouvelle Vague”

“Rental Family (Familia de alquiler)”

“El agente secreto”

“Valor sentimental”

“Sirat”

“La voz de Hind”

Mejor diseño de producción

“Maldita suerte”

“Bugonia”

“Cuatro Fantásticos: Primeros pasos”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Mickey 17”

“Una batalla tras otra”

“Los pecadores”

“Wicked: Parte II”

Mejor fotografía

“Maldita suerte”

“Bugonia”

“Die my love”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Una batalla tras otra”

“Los pecadores”

“Sueño de trenes”

Mejor diseño de vestuario

“Bugonia”

“Downton Abbey: El gran final”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Nouvelle Vague”

“Nuremberg”

“Una batalla tras otra”

“Los pecadores”

“Wicked: Parte II”

Mejor banda sonora

“28 años después”

“The ballad of Wallis Island”

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“Una batalla tras otra”

“Los pecadores”

“Wicked: Parte II”

Mejores efectos visuales

“Avatar: Fuego y ceniza”

“F1”

“Frankenstein”

“Cómo entrenar a tu dragón”

“Jurassic World: El renacer”

“Laberinto en llamas”

“Mickey 17”

“Superman”

“Tron: Ares”

“Wicked: Parte II”

Mejor casting

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Una casa llena de dinamita”

“I swear”

“Marty Supreme”

“Una batalla tras otra”

“Pillion”

“Valor sentimental”

“Los pecadores”

“Sirat”

