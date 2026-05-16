Abandonan cabeza humana y un mensaje dirigido a cantantes de corridos en Tijuana

Una cabeza humana dentro de una hielera y mensajes de amenaza dirigidos a cantantes de corridos fueron abandonados la madrugada del viernes en distintos puntos de Tijuana.

Este hecho se registró previo a la presentación del cantante sinaloense Panchito Arredondo en el bar Cavally, ubicado en la Zona Río.

De acuerdo con reportes publicados por medios como el semanario Zeta, autoridades municipales y elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron una hielera con restos humanos y una cartulina con amenazas dirigidas contra los intérpretes Panchito Arredondo y Javier Rosas.

El mensaje advertía que no debían presentarse en la ciudad y hacía referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación.

DEJAN AMENAZAS CONTRA CANTANTES EN TIJUANA 👇🏻



La madrugada de este viernes 15 de mayo de 2026 fueron localizados dos mensajes con amenazas dirigidas a los cantantes de corridos Javier Rosas y Panchito Arredondo, en distintos puntos de Tijuana. pic.twitter.com/xJIhEw1MRS — SiempreEnLaNoticia (@S_EnLaNoticia) May 15, 2026

Horas después, un segundo reporte movilizó nuevamente a corporaciones de seguridad tras el hallazgo de otra hielera con restos y un mensaje similar en la zona de Santa Fe.

Medios locales señalaron que ambos hechos buscaban intimidar a los músicos antes de sus presentaciones programadas en la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades de Baja California mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y dar con los responsables.

En tanto, el bar Cavally no había confirmado oficialmente si el evento musical sería cancelado o continuaría conforme a lo previsto.

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