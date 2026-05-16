Abandonan cabeza humana y un mensaje dirigido a cantantes de corridos en Tijuana
El mensaje advertía que Panchito Arredondo y Javier Rosas no debían presentarse en la ciudad y hacía referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación
Una cabeza humana dentro de una hielera y mensajes de amenaza dirigidos a cantantes de corridos fueron abandonados la madrugada del viernes en distintos puntos de Tijuana.
Este hecho se registró previo a la presentación del cantante sinaloense Panchito Arredondo en el bar Cavally, ubicado en la Zona Río.
De acuerdo con reportes publicados por medios como el semanario Zeta, autoridades municipales y elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron una hielera con restos humanos y una cartulina con amenazas dirigidas contra los intérpretes Panchito Arredondo y Javier Rosas.
El mensaje advertía que no debían presentarse en la ciudad y hacía referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Horas después, un segundo reporte movilizó nuevamente a corporaciones de seguridad tras el hallazgo de otra hielera con restos y un mensaje similar en la zona de Santa Fe.
Medios locales señalaron que ambos hechos buscaban intimidar a los músicos antes de sus presentaciones programadas en la ciudad.
Hasta el momento, las autoridades de Baja California mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y dar con los responsables.
En tanto, el bar Cavally no había confirmado oficialmente si el evento musical sería cancelado o continuaría conforme a lo previsto.
Sigue leyendo:
– Lanzan amenaza a Grupo Firme junto con una cabeza humana en Tijuana.
– El CJNG dejó dos cabezas humanas junto a narcomensaje en una plaza pública.