Golden Globes 2026: Todos los detalles de la ceremonia de este año
Este domingo se celebre la edición 83 de los de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el Hotel Beverly Hilton
Oficialmente, la temporada de premios 2025 comenzó. Este domingo se celebra la edición 83 de los Golden Globes en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
Este año, las nominaciones a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood las lidera la película One Battle After Another, con 9 postulaciones.
En la categoría de cine le siguen filmes como Frankenstein y la brasileña The Secret Agent; mientras que en la de televisión destacan series como Adolescence, The White Lotus y Severance.
Como todos los años, la ceremonia, que estará bajo la conducción de la actriz y comediante Nikki Glaser, se transmitirá en vivo. Aquí te decimos dónde y cuándo ver la gala.
¿Dónde ver la edición 82 de los Golden Globes?
La ceremonia de este año será televisada por la cadena CBS y transmitida en vivo por la plataforma de streaming Paramount+.
En Latinoamérica, la gala también se podrá seguir a través de TNT o de la plataforma de streaming HBO MAX.
¿A qué hora comenzará la ceremonia?
La transmisión comenzará de la gala comenzará a las 5.00 p. m. (PT) y 8.00 p. m. (ET).
¿Quién recibirá el premio Carol Burnett?
Desde 2019, los Globos de Oro otorgan anualmente el premio Carol Burnett, en honor a “aportes sobresalientes a la televisión delante o detrás de las cámaras”.
En noviembre pasado, la Fundación Golden Globe confirmó que la destinataria del premio Carol Burnett en 2026 será la estrella Sarah Jessica Parker, quien ha ganado seis Globos de Oro a lo largo de su carrera.
Lista completa de nominados:
Mejor Película — Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Película — Musical o Comedia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Mejor Película — De habla no inglesa
- It Was Just an Accident – Francia
- No Other Choice – Corea del Sur
- The Secret Agent – Brasil
- Sentimental Value – Noruega
- Sirāt – España
- The Voice of Hind Rajab – Túnez
Mejor Película — Animada
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Logros Cinematográficos y de Taquilla
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible — The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Mejor Director de Película
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor Guion de Película
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Sinners
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Eskil Vogt, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell, Hamnet
Mejor interpretación femenina en una película dramática
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Mejor interpretación masculina en una película dramática
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor interpretación femenina en una película musical o de comedia
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Mejor interpretación masculina en una película musical o de comedia
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-Hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor interpretación femenina de reparto en cualquier película
Mejor interpretación masculina de reparto en cualquier película
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Mejor Canción Original de Película
- “Dream as One” – Avatar: Fire and Ash
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” – Sinners
- “No Place Like Home” – Wicked: For Good
- “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
- “Train Dreams” – Train Dreams
Mejor Serie de Televisión Dramática
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película para televisión
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Mejor interpretación femenina en una serie de televisión dramática
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor interpretación masculina en una serie de televisión – Drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor interpretación femenina en una serie de televisión musical o comedia
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
Mejor interpretación masculina en una serie de televisión musical o comedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor interpretación femenina en serie limitada, serie antológica o película para televisión
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Mejor interpretación masculina en serie limitada, serie antológica o película para televisión
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
