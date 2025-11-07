Premios Grammy 2026: Lista de artistas nominados

Con la próxima edición de los Premios Grammy 2026 a la vuelta de la esquina, cada vez son más los detalles que se revelan sobre la ceremonia que celebrará lo mejor de la música el próximo 1 de febrero en Los Ángeles. Tal es el caso de los nombres de los artistas que figuran dentro de la lista de nominados para esta nueva entrega, y como ya se anticipaba, las redes sociales se inundaron con reacciones cargadas de emoción por parte del público. ¡Aquí te contamos los detalles!

La mañana de este 7 de noviembre, la Academia de la Grabación anunció a los nominados mediante una transmisión en vivo que incluyó la participación de estrellas como Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Mumford & Sons, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter y Sam Smith, por mencionar algunos.

El poder latino se hizo presente en las nominaciones a través de Karol G, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carin León, Nicki Nicole, Trueno y Bad Bunny, quien se encuentra en la carrera para obtener el premio a “Mejor canción del año” y “Mejor Grabación del Año”

En esta edición, artistas de todo el mundo competirán por llevarse alguno de los galardones dentro de las 95 categorías incluidas. Los ganadores serán dados a conocer el próximo 1 de febrero en una gran ceremonia llevada a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Checa la lista de nominados aquí:

Productor del Año, no clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Escritor del Año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Laura Veltz

Mejor Álbum Pop Vocal

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (part 2) – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solista

Daisies – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young

Mejor Álbum de Rock

Private Music – Deftones

I Quit – Haim

From Zero – Linkin Park

Never Enough – Turnstile

Idols – Yungblud

Mejor Canción de Rock

As Alive As You Need Me To Be – Trent Reznor & Atticus Ross

Caramel – Vessel1 & Vessel2

Glum – Daniel James & Hayley Williams

NEVER ENOUGH – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates

Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum R&B

Beloved – Givéon

Why Not More? – Coco Jones

The Crown – Ledisi

Escape Room – Teyana Taylor

Mutt – Leon Thomas

Mejor Canción R&B

Folded – Kehlani

Heart Of A Woman – Summer Walker

It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller

Overqualified – Durand Bernarr

YES IT IS – Leon Thomas

Canción del Año

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Jaylah Hickmon

APT. – Rosé/ Bruno Mars

DtMF – Bad Bunny

Golden (from “Kpop Demon Hunters) – Ejae & Mark Sonnenblick

Luther – Kendrick Lamar with SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

Wildflower – Billie Eilish

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí TiRAR Más FOToS – Bad Bunny

Mixteip – J Balvin

Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid

Naiki – Nicki Nicole

Eub Deluxe – Trueno

Sinfónico ( En vivo) – Yandel

Mejor álbum de Pop Latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

BOGOTÁ DELUXE – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – KAROL G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano)

Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y lo que viene – Grupo Frontera

Sin Rodeos – Paola Jara

Palabra de TO’s (SECA) – Carin León

Bobby Pulido & Friends: Una tuya y una mía – Por la puerta grande (en vivo) – Bobby Pulido

Grabación del Año

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

Wildflower – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar with SZA

The Subway – Chappell Roan

APT. – Rosé, Bruno Mars

Álbum del Año

Debí TiRAR Más FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, The Creator

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela – KATSEYE

APT. – ROSÉ, Bruno Mars

30 For 30 – SZA Featuring Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Música Alternativa

SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum de Rap

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor interpretación de dúo/grupo Country

A Song To Sing – Miranda Lambert And Chris Stapleton

Trailblazer – Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson

Love Me Like You Used To Do – Margo Price & Tyler Childers

Amen – Shaboozey & Jelly Roll

Honky Tonk Hall Of Fame – George Strait, Chris Stapleton

Mejor Canción de Country

Bitin’ List – Tyler Childers

Good News – Shaboozey

I Never Lie – Zach Top

Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson

A Song To Sing – Miranda Lambert And Chris Stapleton

Mejor Actuación Musical Global

EoO – Bad Bunny

Cantando en el Camino – Ciro Hurtado

JERUSALEMA – Angélique Kidjo

Inmigrante Y Que? – Yeisy Rojas

Shrini’s Dream (Live) – Shakti

Daybreak – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

