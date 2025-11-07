Premios Grammy 2026: Lista de artistas nominados
De Sabrina Carpenter a Bad Bunny, te compartimos la lista completa de los nominados a la ceremonia de los Premios Grammy el próximo 1 de febrero en Los Ángeles
Con la próxima edición de los Premios Grammy 2026 a la vuelta de la esquina, cada vez son más los detalles que se revelan sobre la ceremonia que celebrará lo mejor de la música el próximo 1 de febrero en Los Ángeles. Tal es el caso de los nombres de los artistas que figuran dentro de la lista de nominados para esta nueva entrega, y como ya se anticipaba, las redes sociales se inundaron con reacciones cargadas de emoción por parte del público. ¡Aquí te contamos los detalles!
La mañana de este 7 de noviembre, la Academia de la Grabación anunció a los nominados mediante una transmisión en vivo que incluyó la participación de estrellas como Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Mumford & Sons, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter y Sam Smith, por mencionar algunos.
El poder latino se hizo presente en las nominaciones a través de Karol G, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Carin León, Nicki Nicole, Trueno y Bad Bunny, quien se encuentra en la carrera para obtener el premio a “Mejor canción del año” y “Mejor Grabación del Año”
En esta edición, artistas de todo el mundo competirán por llevarse alguno de los galardones dentro de las 95 categorías incluidas. Los ganadores serán dados a conocer el próximo 1 de febrero en una gran ceremonia llevada a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.
Checa la lista de nominados aquí:
Productor del Año, no clásico
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Escritor del Año, no clásico
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Laura Veltz
Mejor Álbum Pop Vocal
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (part 2) – Teddy Swims
Mejor Interpretación Pop Solista
Daisies – Justin Bieber
Manchild – Sabrina Carpenter
Disease – Lady Gaga
The Subway – Chappell Roan
Messy – Lola Young
Mejor Álbum de Rock
Private Music – Deftones
I Quit – Haim
From Zero – Linkin Park
Never Enough – Turnstile
Idols – Yungblud
Mejor Canción de Rock
As Alive As You Need Me To Be – Trent Reznor & Atticus Ross
Caramel – Vessel1 & Vessel2
Glum – Daniel James & Hayley Williams
NEVER ENOUGH – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates
Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Mejor Álbum R&B
Beloved – Givéon
Why Not More? – Coco Jones
The Crown – Ledisi
Escape Room – Teyana Taylor
Mutt – Leon Thomas
Mejor Canción R&B
Folded – Kehlani
Heart Of A Woman – Summer Walker
It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller
Overqualified – Durand Bernarr
YES IT IS – Leon Thomas
Canción del Año
Abracadabra – Lady Gaga
Anxiety – Jaylah Hickmon
APT. – Rosé/ Bruno Mars
DtMF – Bad Bunny
Golden (from “Kpop Demon Hunters) – Ejae & Mark Sonnenblick
Luther – Kendrick Lamar with SZA
Manchild – Sabrina Carpenter
Wildflower – Billie Eilish
Mejor Álbum de Música Urbana
Debí TiRAR Más FOToS – Bad Bunny
Mixteip – J Balvin
Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
Naiki – Nicki Nicole
Eub Deluxe – Trueno
Sinfónico ( En vivo) – Yandel
Mejor álbum de Pop Latino
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
BOGOTÁ DELUXE – Andrés Cepeda
Tropicoqueta – KAROL G
Cancionera – Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano)
Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera
Y lo que viene – Grupo Frontera
Sin Rodeos – Paola Jara
Palabra de TO’s (SECA) – Carin León
Bobby Pulido & Friends: Una tuya y una mía – Por la puerta grande (en vivo) – Bobby Pulido
Grabación del Año
DtMF – Bad Bunny
Manchild – Sabrina Carpenter
Anxiety – Doechii
Wildflower – Billie Eilish
Abracadabra – Lady Gaga
Luther – Kendrick Lamar with SZA
The Subway – Chappell Roan
APT. – Rosé, Bruno Mars
Álbum del Año
Debí TiRAR Más FOToS – Bad Bunny
SWAG – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
Mutt – Leon Thomas
Chromakopia – Tyler, The Creator
Mejor interpretación de dúo/grupo pop
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
Gabriela – KATSEYE
APT. – ROSÉ, Bruno Mars
30 For 30 – SZA Featuring Kendrick Lamar
Mejor Álbum de Música Alternativa
SABLE, fABLE – Bon Iver
Songs Of A Lost World – The Cure
DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
moisturizer – Wet Leg
Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Álbum de Rap
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
GLORIOUS – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor interpretación de dúo/grupo Country
A Song To Sing – Miranda Lambert And Chris Stapleton
Trailblazer – Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
Love Me Like You Used To Do – Margo Price & Tyler Childers
Amen – Shaboozey & Jelly Roll
Honky Tonk Hall Of Fame – George Strait, Chris Stapleton
Mejor Canción de Country
Bitin’ List – Tyler Childers
Good News – Shaboozey
I Never Lie – Zach Top
Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson
A Song To Sing – Miranda Lambert And Chris Stapleton
Mejor Actuación Musical Global
EoO – Bad Bunny
Cantando en el Camino – Ciro Hurtado
JERUSALEMA – Angélique Kidjo
Inmigrante Y Que? – Yeisy Rojas
Shrini’s Dream (Live) – Shakti
Daybreak – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
