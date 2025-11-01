Todo lo que debes saber sobre el anuncio de los nominados a los Grammy 2026

Una de las premiaciones más importantes se acerca: El 1 de febrero de 2026 serán los Grammy y pronto se conocerán a los nominados. El gran evento se efectuará en el emblemático Crypto.com Arena de Los Ángeles y promete ser un anoche llena de sorpresas y actuaciones inolvidables.

Pero antes de que llegue el día del evento: Hay otro que está más cerca y es el anuncio de los nominados. La Recording Academy desvelará la lista completa de artistas, que optan a la preciada estatuilla, en un evento especial que será el 7 de noviembre.

Además, los Grammy 2026 llegan con importantes novedades que reflejan la evolución de la industria musical. Este año se introducen tres nuevas categorías: ‘Mejor Álbum de Música Africana’, ‘Mejor Interpretación de Rap Melódico’ y ‘Mejor Álbum de Pop para Audiencias Alternativas’.

Anuncio de nominaciones de los Grammy 2026

Como se mencionó anteriormente, el viernes, 7 de noviembre, se conocerán a los nominados. El evento está programado para comenzar a las 7:30 a.m. PT / 10:30 a.m. ET y podrás seguirlo en directo y de forma gratuita a través de la página web oficial, live.GRAMMY.com, y en el canal de YouTube de la Recording Academy.

La transmisión, con una duración aproximada de 45 minutos, contará con la presencia de estrellas de la música que serán los encargados de anunciar las nominaciones en las categorías más importantes.

Entre los artistas confirmados para esta labor se encuentran Chappell Roan, Doechii, Karol G, Sabrina Carpenter, Sam Smith, entre otros. Inmediatamente después del evento, la lista completa será publicada en el sitio web oficial de los Grammy.

Predicciones y favoritos para los Grammy 2026

Los rumores y especulaciones ya están en marcha, y varios nombres resuenan con fuerza en los círculos musicales. Basándose en el impacto comercial y crítico de sus lanzamientos dentro del periodo de elegibilidad (del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025), estos son algunos de los artistas que podrían dominar las nominaciones:

Sabrina Carpenter: El último álbum de ‘Man’s Best Friend’ salió el 29 de agosto, esto significa que entró en el plazo de los Grammy 2026. Desde su estreno, el álbum no solo recibió buenas críticas, también fue muy popular entre los fanáticos.

Bad Bunny: El disco de Bad Bunny ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ salió en enero de este año, por lo tanto, tiene grandes posibilidades de ser nominado debido al impacto que tuvo el álbum.

Otros favoritos son: Kendrick Lamar con ‘GNX’, Lady Gaga con su más reciente material ‘Mayhem’, SZA con ‘SOS Deluxe’ e incluso Karol G con ‘Tropicoqueta’, que salió en junio de este año.

Es importante recordar que, debido al periodo de elegibilidad, grandes ganadores de la edición anterior, como Taylor Swift, no tienen posibilidades de nominación. Es de recordar que el último disco de Swift ‘The Life of a Showgirl’ salió el 3 de octubre de este año.

¿Y qué pasa con los Premios Grammy Latinos?

Mientras esperamos los Grammy 2026, la música en español ya tiene su propia cita. La 25ª Entrega Anual de los Latin Grammy se celebrará el jueves, 20 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Seguir leyendo: