Padre de Nuevo México es acusado de matar a su bebé de 11 meses enterrándolo vivo

Un hombre identificado como John Hannon, de 43 años, enfrenta múltiples cargos tras ser acusado de asesinar a su hijo de 11 meses, John Teigue “JJ” Hannon, en el estado de Nuevo México.

Las autoridades indicaron que el hombre salió a caminar con el bebé en febrero y regresó solo, asegurando que lo había dejado al cuidado de su abuela en Colorado, según el Durango Herald.

Sin embargo, la madre del menor, Krystal Phillips, reportó su desaparición la noche del 8 de febrero, luego de que Hannon se negara a proporcionar pruebas sobre el paradero del niño.

Hallazgo revela una muerte brutal

El cuerpo del bebé fue encontrado un día después en una zanja cercana a la carretera estatal 516, de acuerdo con el medio.

El informe forense reveló que el menor tenía el cráneo fracturado y presentaba tierra en las vías respiratorias, lo que llevó a los especialistas a concluir que fue enterrado mientras aún estaba con vida.

En el lugar también fue localizado el cochecito del bebé, así como huellas que coincidirían con las del menor.

Durante el interrogatorio, Hannon negó inicialmente haber hecho daño al niño, pero terminó admitiendo que el menor estaba “gravemente herido”, según informó KOB4.

Según documentos judiciales, el acusado declaró que había cometido “un error” y reconoció que dejó al bebé porque creía que ya estaba muerto.

Antecedentes de violencia y fallas del sistema

El caso ha generado indignación tras revelarse el historial del acusado, quien ya había enfrentado múltiples cargos por violencia doméstica y abuso.

Registros judiciales indican que en 2024 fue acusado de agredir a un adolescente y a la madre del bebé, además de otros incidentes que incluyeron violencia, drogas y resistencia al arresto.

Incluso, la familia ya era conocida por las autoridades de protección infantil, que mantenían antecedentes de intervención previa.

El sheriff del condado de San Juan, Shane Ferrari, calificó el caso como una muestra de fallas en el sistema judicial.

“No hay mayor mal que quienes dañan y matan a niños”, expresó.

Arresto y proceso judicial

Hannon fue arrestado tras una verificación policial en un caso no relacionado, cuando fue encontrado escondido en una casa rodante.

Actualmente enfrenta cargos por abuso infantil con resultado de muerte y manipulación de evidencia. Se espera que comparezca ante un tribunal en los próximos días.

Las autoridades señalaron que el caso ha causado un profundo impacto en la comunidad local.

“Estamos devastados por la pérdida de una vida tan joven”, indicó la oficina del sheriff, que aseguró que continuará la investigación hasta lograr justicia.

El asesinato del pequeño JJ ha reavivado el debate sobre la protección infantil y la respuesta de las instituciones ante antecedentes de violencia familiar.

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