Gobierno de Trump presume un año sin liberar inmigrantes en la frontera

La administración de Donald Trump aseguró que cumplió doce meses consecutivos sin liberar inmigrantes detenidos en la frontera sur, un dato que la Casa Blanca presume como uno de los principales logros de su política migratoria.

A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostienen que los cruces irregulares y detenciones en la frontera se encuentran en mínimos históricos.

Según cifras oficiales, durante abril de 2026 se registraron 8 mil 943 arrestos en la frontera suroeste, una caída del 94% comparada con el promedio mensual de la administración de Joe Biden y un 96% menos que el pico alcanzado en diciembre de 2023.

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