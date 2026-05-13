Demócratas redoblan presión para proteger a ‘Dreamers’ y beneficiarios DACA

Senadores demócratas y organizaciones defensoras de inmigrantes encendieron las alarmas sobre el futuro de miles de beneficiarios del programa DACA, luego de denunciar retrasos en renovaciones, detenciones y deportaciones bajo la administración de Donald Trump.

El senador por California, Alex Padilla, encabezó una conferencia junto con Dick Durbin y Mark Kelly para exigir al Congreso la aprobación del Dream Act, iniciativa que busca ofrecer una vía permanente hacia la ciudadanía para los llamados ‘Dreamers’, jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

Durante el encuentro, los legisladores expusieron casos de personas afectadas por retrasos en trámites migratorios que anteriormente eran rutinarios.

“Muchos beneficiarios de DACA simplemente están esperando lo que antes era una renovación normal de su estatus”, declaró Padilla. “Hemos escuchado casos de dreamers detenidos e incluso deportados”.

Historias que reflejan incertidumbre y miedo

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Ariel, una enfermera radicada en San Francisco que llegó a Estados Unidos a los dos años y que ahora enfrenta el riesgo de perder su empleo debido al retraso en la renovación de su protección migratoria.

Según Padilla, Ariel presentó su documentación 135 días antes del vencimiento de su permiso, pero su caso sigue sin resolverse.

“Está a punto de perder su trabajo cuidando enfermos y la promoción por la que había trabajado, debido a las fallas y crueldad de la administración Trump”, afirmó el senador.

Los demócratas también denunciaron casos de deportaciones presuntamente injustificadas. Entre ellos, el de María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria de DACA que, según relataron, fue detenida durante una entrevista migratoria y posteriormente deportada.

Padilla aseguró que estos episodios muestran la necesidad urgente de establecer protecciones permanentes para quienes han vivido gran parte de su vida en Estados Unidos.

Dream Act vuelve al centro del debate migratorio

La presión política ocurre mientras la administración Trump endurece nuevamente su política migratoria y mantiene su promesa de impulsar deportaciones masivas.

Datos citados por los legisladores señalan que durante 2025 al menos 261 beneficiarios de DACA fueron detenidos y 86 deportados, pese a contar con protecciones activas.

El Dream Act de 2025, impulsado por Padilla, Dick Durbin y la senadora republicana Lisa Murkowski, permitiría a ciertos inmigrantes sin estatus legal obtener residencia permanente y eventualmente la ciudadanía si cumplen requisitos educativos, laborales o de servicio militar.

“DACA es mucho más que un permiso de trabajo. Es una promesa”, expresó Padilla durante el foro.

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