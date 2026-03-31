Beneficiaria de DACA regresa a California tras orden de jueza por deportación ilegal

Este lunes, María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria de DACA retornó a su hogar en Sacramento, California, luego de la orden de la jueza federal Dena Coggings.

Estrada Juárez fue detenida y deportada menos de 24 horas después de asistir a una cita de inmigración como parte de su proceso para obtener una Green Card, y a pesar de tener protección del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA.

“Esta ha sido una de las experiencias más dolorosas de mi vida”, expresó Estrada Juárez. “Acudí a mi cita convencida de que estaba haciendo todo correctamente, y en cambio me separaron de mi familia sin previo aviso. Estoy agradecida de estar en casa, pero nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé. Necesitamos un sistema que trate a las personas con justicia, dignidad y respeto”.

El 23 de marzo de 2026, la jueza Coggins emitió una orden de restricción temporal que exige a las autoridades federales facilitar el regreso de María a su hogar en un plazo de siete días y restablecer su estatus DACA, como si su deportación del 19 de febrero de 2026 nunca hubiera ocurrido.

Parte del argumento central de la defensa fue que a Estrada Juárez no se le permitió apelar la decisión en su contra ni hablar con su abogada.

“Este caso deja claro que el gobierno no puede ignorar el debido proceso ni las garantías legales básicas”, dijo la abogada Stacy Tolchin. “María fue deportada ilegalmente sin la oportunidad de hablar con su abogado ni de impugnar su expulsión. La orden judicial confirma que lo que le sucedió no solo fue injusto, sino también ilegal. Seguiremos luchando para garantizar que se rindan cuentas y para evitar que esto le suceda a otros”.

Además, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la deportó en forma expedita. El caso originó un movimiento que incluyó el respaldo de congresistas demócratas y con una participación significativa de la hija de María, Damaris Bello.

“No sabíamos cuándo, ni si, mi mamá volvería”, dijo Damaris. “Nuestra familia se desmoronó de la noche a la mañana. Esto no debería pasarle a nadie. Luchamos cada día para traerla a casa y nos sentimos muy aliviados de que finalmente esté de vuelta donde pertenece”.

María ahora puede esperar la decisión sobre la apelación de la denegación de su Green Card por parte de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que se basó en la misma orden de deportación defectuosa e incompleta emitida en 1998, cuando ella tenía solo 15 años y desconocía el proceso en su contra.

Más de 260 ‘Dreamers’ han sido detenidos por ICE, de los cuales más de 80 han sido deportados, a pesar de la protección a la deportación que otorga DACA.