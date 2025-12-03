Nueva ley bipartidista busca proteger a ‘Dreamers’ e inmigrantes con TPS

El senador demócrata Dick Durbin (Illinois) presentará nuevamente el proyecto de Dream Act, para lograr un camino a la ciudadanía para ‘Dreamers’ y gente con Estatus de Protección Temporal (TPS).

La propuesta es de carácter bipartidista con respaldo de la senadora republicana Lisa Murkowski (Alaska), lo que podría permitir un mejor avance en el debate.

“Me enorgullece anunciar que esta semana será reintroducida la DREAM Act de manera bipartidista con mi buena amiga y colega, la senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska”, dijo en el pleno el senador Durbin.

El demócrata recordó que ha presentado este proyecto en varios años, pero consideró que esta oportunidad es “diferente”.

“Si bien he presentado la Ley DREAM en todos los Congresos desde 2001, esta es diferente. Este es mi último año en el Senado. Esta es mi última oportunidad como senador para convertirla en ley”, reconoció. “A lo largo de los años, he conocido a cientos de soñadores increíbles que son estadounidenses en todos los sentidos, preocupados, excepto en el papel”.

El presidente de FWD.us, Todd Schulte, celebró el plan de Durbin y Murkowski.

“La Dream Act bipartidista es un paso esencial y largamente esperado para brindar estabilidad y la capacidad básica a millones de jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños para contribuir plenamente y vivir sus vidas con dignidad, en beneficio de todos”, expuso. “Durante demasiado tiempo, los Dreamers y los beneficiarios de DACA han vivido con miedo e incertidumbre, con su futuro y la seguridad de sus familias en juego”.

Schulte recordó que la Dream Act ofrecería a los Dreamers una vía hacia la Residencia Permanente Legal o Green Card y, eventualmente, aplicar por la ciudadanía estadounidense.

“Esto es importante no solo para los Dreamers, sino para todos los estadounidenses. Contribuyen cada día a nuestros lugares de trabajo, comunidades, vecindarios y economía. Con una solución legislativa permanente, continuarán pagando impuestos, emprendiendo negocios, estudiando y fortaleciendo las economías locales sin el temor de ser separados de sus familias”, consideró.

Los ‘Dreamers’ en peligro

El senador Durbin habló del caso de la estudiante universitaria Lucía López Belloza, de 19 años, quien fue detenida por agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 20 de noviembre, cuando intentó abordar un vuelo para sorprender a su familia en Texas durante el Día de Acción de Gracias.

Su historia tuvo impacto nacional, ya que fue deportada a Honduras dos días después, a pesar de una orden judicial que prohibía al gobierno sacarla de Massachusetts o de Estados Unidos, según su abogado.

Durbin destacó que López Belloza fue una estudiante de preparatoria exitosa y en su tiempo libre se ofreció como tutora voluntaria de álgebra.

“Este año recibió una beca al mérito para estudiar en Babson College en Massachusetts. Como muchos estudiantes universitarios, planeaba visitar a su familia durante el Día de Acción de Gracias”, recordó Durbin.

En el aeropuerto, le dijeron que había un problema con su boleto, pero al llegar al área de servicio a cliente fue esposada y detenida por agentes federales.

“Al día siguiente, un juez de un tribunal federal de distrito emitió una orden que bloqueaba su traslado de deportación durante 72 horas”, compartió Durbin. “A pesar de esta orden judicial, la administración Trump la deportó rápidamente a Honduras, un país en el que no había estado”.

Con las actuales políticas migratorias de Trump, incluso ‘Dreamers’ con la protección de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) han sido detenidos y procesados para deportación. Se tienen al menos 20 casos registrados.

Schulte reconoció el nuevo esfuerzo de los senadores Durbin y Murkowski, sobre todo porque DACA enfrenta desafíos judiciales, complicando la vida de casi un millón de ‘Dreamers’.

“Agradecemos a los senadores Durbin y Murkowski por su liderazgo al reintroducir este importante proyecto de ley bipartidista y por su continuo compromiso con los Dreamers”, agregó Schulte.

Sigue leyendo:

• Corte decidirá futuro DACA con nuevo plan propuesto por gobierno de Trump

• Administración Trump analiza aceptar nuevas solicitudes de DACA a inmigrantes no inscritos

• Beneficiarios de DACA se quedan sin seguro médico bajo nueva regla federal