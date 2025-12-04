Presentan Ley Dream 2025 que busca brindar protección permanente a los Dreamers

Tal como se esperaba, el senador demócrata Dick Durbin y la senadora Lisa Murkowski (republicana por Alaska) están haciendo un último esfuerzo para impulsar en el Congreso un proyecto de ley que garantice una vía legal hacia la ciudadanía para los niños inmigrantes.

Así, la Ley Dream de 2025 marca la última versión del proyecto de ley desde que se presentó originalmente el proyecto de ley bipartidista en 2001. La legislación, que se ha presentado varias veces pero nunca se ha aprobado, permitiría a los Dreamers (o no ciudadanos sin estatus legal que fueron traídos a los EE.UU. cuando eran niños) solicitar la ciudadanía si cumplen con los requisitos militares, educativos o laborales.

Tras la noticia, la Coalición de Acción para la Inmigración Empresarial Estadounidense (ABIC Action) aplaudió la reintroducción de la Ley Bipartidista Dream Act de 2025, catalogándola como una legislación vital que permitiría a los no ciudadanos sin estatus legal que llegaron a Estados Unidos en su infancia y que cumplen con ciertos requisitos a obtener la residencia permanente legal.

“Estas personas, conocidas como Dreamers, han crecido en nuestras comunidades, han asistido a nuestras escuelas y contribuyen a nuestra economía. Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sus hogares contribuyen con $6.2 mil millones en impuestos federales y $3.3 mil millones en impuestos estatales y locales cada año. Sin embargo, bajo la ley actual, a menudo no tienen la posibilidad de convertirse en ciudadanos y alcanzar su máximo potencial”, mencionó la ABIC Action.

Destacan importancia de los Dreamers para la economía

“Los Dreamers son contribuyentes respetuosos de la ley y contribuyentes, esenciales para el fortalecimiento de nuestra economía y comunidades. Su trabajo genera miles de millones de dólares en ingresos fiscales y apoya a empresas de todo el país. Destituir a estos trabajadores esenciales no sólo perturbaría nuestros lugares de trabajo y vecindarios, sino que también socavaría la competitividad global de Estados Unidos. Instamos al Congreso a aprovechar esta oportunidad para brindar soluciones duraderas que protejan a nuestra fuerza laboral y brinden estabilidad a nuestras comunidades”, declaró Rebecca Shi, directora ejecutiva de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial.

En tanto, Craig J. Duchossois, miembro de la Junta Directiva de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial y presidente emérito de Duchossois Capital Management (DCM), dijo que “Como líderes empresariales, sabemos que la vitalidad económica de Estados Unidos depende de una fuerza laboral estable y legal, y los Dreamers son una parte fundamental de esa ecuación. Sus contribuciones, tanto como empleados como emprendedores, sustentan empleos e impulsan el crecimiento en todos los sectores. Es hora de que el Congreso actúe y garantice que estos jóvenes puedan seguir contribuyendo a nuestra prosperidad compartida”.

Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) aplaudió el anuncio de los senadores Dick Durbin, Catherine Cortez Masto y Alex Padilla sobre la reintroducción de la Ley DREAM 2025, argumentando que “Esta legislación crearía un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y los jóvenes inmigrantes, así como para algunas personas con Estatus de Protección Temporal (TPS)”.

“Aplaudimos la reintroducción de la Ley Dream bipartidista y exigimos que el Congreso trabaje para aprobarla y poner a millones de jóvenes indocumentados y beneficiarios de DACA, muchos de ellos ya adultos con familias y carreras profesionales, en el camino hacia la ciudadanía que merecen”, continuó.

Este año, he presenciado los peores ataques contra las comunidades inmigrantes en mis 30 años de trabajo con ellas. El programa DACA fue diseñado para empoderar a los jóvenes indocumentados y protegerlos de la deportación; sin embargo, los hemos visto perseguidos, arrestados y detenidos. Ahora más que nunca, el Congreso puede actuar para brindar protección permanente a casi 2 millones de personas”.

