ICE arrestó a 261 Dreamers durante los primeros 10 meses del gobierno de Trump

En medio de las crecientes tensiones por la política migratoria de la administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que agentes federales arrestaron a 261 beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como Dreamers, durante los primeros 10 meses del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El DHS sostuvo que la mayoría de los beneficiarios de DACA detenidos por autoridades migratorias federales durante ese periodo tenían antecedentes penales, según CBS News.

Noticia en desarrollo…

