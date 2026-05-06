Gerard Piqué recibe dura sanción en España: suspensión, inhabilitación y castigo al FC Andorra

Gerard Piqué vuelve a estar en el centro de la polémica en el futbol español. El exdefensor del Barcelona y actual máximo accionista del FC Andorra fue sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión por los incidentes registrados tras el duelo ante Albacete en la Segunda División de España.

La resolución fue confirmada este miércoles por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), luego de analizar el informe arbitral presentado por Alonso de Ena Wolf.

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¿Por qué sancionaron a Gerard Piqué?

La sanción contra Gerard Piqué deriva de los hechos ocurridos tras la derrota del FC Andorra por 0-1 frente al Albacete, partido correspondiente a la más reciente jornada de la Segunda División española.

De acuerdo con el acta arbitral, el exfutbolista se dirigió al cuerpo arbitral tanto en el descanso como al finalizar el encuentro. En el informe anexo, el árbitro aseguró que Piqué lanzó frases como: “Salid escoltados, no os vayan a agredir”.

“En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado”, se agrega.

La RFEF determinó aplicar una sanción por violencia leve hacia los árbitros, misma infracción por la que también fue castigado Jaume Nogués, director general y deportivo del club andorrano.

FC Andorra recibe múltiples castigos tras el incidente

Las consecuencias para el FC Andorra no terminaron con la sanción a Gerard Piqué. La Federación también anunció el cierre de las zonas de palco y VIP del estadio, espacios donde habitualmente se ubican Piqué y Jaume Nogués para dar instrucciones al cuerpo técnico durante los partidos.

Además, Ferran Vilaseca, presidente del club, recibió una inhabilitación de cuatro meses, mientras que Cristian Lanzarote, delegado del equipo, fue suspendido tres encuentros.

Otros integrantes del cuerpo técnico también fueron castigados:

Carles Manso, entrenador del equipo: un partido de suspensión tras ser expulsado al minuto 90.

Enrique Agudo, fisioterapeuta: un partido.

Jonathan Barreal, encargado de material: un encuentro.

Daniel Ortiz, entrenador de porteros: dos partidos.

FC Andorra negó las acusaciones contra Piqué

Tras hacerse público el anexo arbitral, el FC Andorra emitió un comunicado rechazando la versión presentada por el árbitro Alonso de Ena Wolf.

El club aseguró que los hechos descritos no ocurrieron de la manera señalada y adelantó que presentaría pruebas para defender tanto a Gerard Piqué como al resto de los sancionados.

La tensión entre el conjunto andorrano y el arbitraje ha sido constante durante la temporada, marcada por diversas controversias disciplinarias.

Gerard Piqué y FC Andorra acumulan sanciones esta temporada

No es la primera vez que Gerard Piqué recibe una sanción durante la actual campaña. El exjugador del Barcelona ya había protagonizado otros episodios polémicos relacionados con el arbitraje y la conducta en los partidos del FC Andorra.

Según reportes oficiales, el club acumula más de $47 mil dólares en multas a lo largo de la temporada, reflejo de los constantes problemas disciplinarios que han rodeado al equipo en la Segunda División española.

La nueva sanción representa otro golpe para el proyecto deportivo encabezado por Piqué, quien continúa involucrado de manera directa en las decisiones institucionales y deportivas del club.

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