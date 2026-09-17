Alex Padilla, Hirving Lozano y Germán Berterame, las grandes novedades de la primera lista de Rafa Márquez

Parece que Rafael Márquez la tiene más que clara en el arranque de su gestión al dar a conocer como grandes novedades en su primera lista de convocados al portero Alex Padilla, el regreso de Hirving Lozano y Germán Berterme, así como el primer llamado de Alex Cervantes, Santiago Sandoval, Isaías Violante y Hugo Camberos.

En la lista también se confirmó la ausencia de Raúl Jiménez y Julián Quiñones por lesiones, así como de Edson Álvarez por falta de acción en su equipo, el West Ham United, y los problemas extracancha que enfrenta actualmente.

Las Chivas vuelven a ser la base del Tricolor con cinco convocados, América con tres, Cruz Azul, Toluca, Monterrey con dos, mientras que el resto aportó un solo jugador como el caso de FC Juárez, Atlas, León y Xolos.

El nuevo timonel del barco nacional con su llamado demostró tenerle mucha más fe al talento que camina por las canchas del viejo continente que a los futbolistas que se parten el alma semana a semana en los terrenos de la Liga MX.

El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. ?



¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! ??



Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos! ? pic.twitter.com/hGxepvu7wJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026



Esa preferencia por el aroma europeo se hace evidente con el llamado del portero Alex Padilla. El guardameta del Athletic de Bilbao empieza este nuevo ciclo bajo la lupa a pesar de que en el arranque de LaLiga española no ha sumado minutos de actividad, comiéndose la banca como el suplente de Unai Simón, el indiscutible arquero titular de la selección de España.



Bajo este panorama, donde el Tricolor cuenta con un cuerpo técnico repleto de nombres ibéricos, ahora se suma la opción de echar mano de Padilla. El arquero es de origen español, pero cuenta con la ascendencia mexicana que le permite vestir la verde.

??? ¡CHIVAS ES LA BASE DEL NUEVO TRI!



¡SEIS jugadores del Rebaño recibieron el llamado a la Selección Mexicana! ? Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Diego Campillo y Luis Romo estarán presentes en el arranque de la era de Rafael Márquez.



De Verde? pic.twitter.com/WeNHR3a8jJ — Claro Sports (@ClaroSports) September 18, 2026

Hay que recordar que el juvenil ya había sido tomado en cuenta en alguna concentración del proceso anterior comandado por Javier Aguirre, aunque al final el “Vasco” terminó por dejarlo fuera de la lista definitiva para la pasada Copa del Mundo.



La invasión española y el golpe para los arqueros locales



La predilección por el entorno del fútbol de España no es ninguna coincidencia en el búnker nacional. Salvo el histórico Andrés Guardado, el resto de los colaboradores más cercanos de Rafael Márquez hablan con acento castellano.

Personajes como Juan Manuel Lillo, Vidal Paloma, Xabier Mancisidor y Pol Llorente llevan la batuta de la planeación táctica, y ahora abren las puertas para la incorporación de un guardameta que prácticamente no tiene ritmo de juego en su club.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. ????



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. ??



? Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026



La decisión de traer a Padilla significa un auténtico cubetazo de agua fría para varios guardametas del torneo local. Arqueros como Andrés Sánchez del Atlético San Luis, Carlos Moreno del Pachuca o el experimentado Rodolfo Cota del América se han mantenido en ritmo de competencia, mostrando la capacidad y los reflejos necesarios para levantar la mano, pero tendrán que seguir esperando su turno en la fila.





Las sorpresas y la base de la convocatoria celeste

Dentro del carrusel de versiones que rodea al Centro de Alto Rendimiento, se asegura que esta primera lista dejará fuera a vacas sagradas de la pasada justa mundialista como Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Julián Quiñones.

En contraste, las grandes novedades de la cartelera son el regreso de Hirving Lozano y Germán Berteram y la aparición de Padilla junto a Óscar García del León, este último con la firme intención de que sea visoreado de cerca por Xabier Mancisidor, el nuevo gurú de los porteros del cuadro nacional.

También aparecen como novedades Hugo Camberos, Diego Campillo y Santiago Sandoval de Chivas, Alan Cervantes e Isaías Violante del América, en un nuevo rostro del cuadro nacional bajo el mando del Kaiser de Michoacán.



El esqueleto de la convocatoria tendrá un marcado sabor tapatío, pues se perfila una base de entre cinco y seis futbolistas pertenecientes a las Chivas de Guadalajara. La idea del cuerpo técnico es que el grueso del plantel reporte de inmediato, mientras que los elementos restantes se irán incorporando de a poco para estar a tono de cara al segundo compromiso de la gira.

Primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional de México. ?? pic.twitter.com/k5MM9Jfbiw — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026



De esta manera se dibuja la baraja de futbolistas que integrarán los diferentes sectores del campo:

En la portería fueron convocados: Raúl Rangel, Óscar García y Álex Padilla



Para la línea defensiva aparecen: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Diego Campillo, Everardo López, Jorge Sánchez, Johan Vázquez y César Montes.



La mitad de la cancha estará conformada por Denzell García, Luis Chávez, Luis Romo, Erik Lira, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Jeremy Márquez y Gilberto Mora.



La zona de ataque quedó bajo la responsabilidad de Hirving Lozano, Santiago Giménez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Armando González, Isaías Violante, Santiago Giménez, Hugo Camberos y Germán Berterame,



Seguir leyendo:

– Chivas se perfila para comandar la primera lista de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

– Edson Álvarez encara acusaciones de fraude y grilla que lo alejarían de la selección mexicana

– Raúl Jiménez sale lesionado y enciende las alarmas antes de la convocatoria de Rafa Márquez

















