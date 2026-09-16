Raúl Jiménez sale lesionado y enciende las alarmas antes de la convocatoria de Rafa Márquez

Raúl Jiménez encendió las alarmas a pocos días de que Rafa Márquez presente su primera convocatoria al frente de la selección de México. El delantero mexicano salió lesionado este miércoles durante el partido entre Everton y Wolverhampton, correspondiente a la tercera ronda de la Carabao Cup.

Jiménez comenzó el encuentro como titular, pero tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 37 después de sentir una molestia en la rodilla izquierda.

El atacante regresó a su propio campo para colaborar en labores defensivas y consiguió quitarle el balón a Tyler Dibling. Sin embargo, durante el movimiento sintió dolor en la rodilla y comenzó a caminar hacia el centro del campo.

Después de unos instantes quedó tendido sobre el césped y recibió atención del cuerpo médico del Wolverhampton. Finalmente, el delantero dejó su lugar a Adam Armstrong al minuto 37 y se dirigió al vestidor para ser evaluado.

Raúl Jiménez salió cuando el partido estaba 0-0

La lesión llegó en un encuentro en el que Raúl Jiménez no había conseguido generar demasiado peligro frente al arco del Everton.

Raul Jiménez ?? salió por una lesión en la Carabao Cup, donde su equipó Wolverhampton, quedó eliminado al perder 1-0 contra Everton. pic.twitter.com/0uQv8iv7n8 — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) September 16, 2026

El delantero mexicano había iniciado como titular en su primera participación desde el arranque en esta edición de la Copa de la Liga, pero su partido terminó antes del descanso.

En ese momento, el marcador se mantenía 0-0 y el encuentro ofrecía pocas oportunidades claras para ambos equipos.

El Wolverhampton logró resistir buena parte del partido, pero terminó eliminado después de recibir un gol en el tramo final.

Charly Alcaraz elimina al Wolverhampton

El Everton terminó imponiéndose 1-0 en el Hill Dickinson Stadium gracias a una aparición decisiva de Charly Alcaraz.

El conjunto dirigido por David Moyes tuvo dificultades para encontrar espacios ante una defensa de los Wolves que consiguió mantener el orden durante buena parte del encuentro.

El guardameta João Virgínia también tuvo intervenciones importantes para mantener con vida al Wolverhampton.

La resistencia terminó al minuto 80, cuando Alcaraz recibió el balón, superó a su marcador y sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de la portería.

"He is a good finisher, Charly Alcaraz!" ?#CarabaoCup highlights are out now ? pic.twitter.com/lkaVAWwbZg — Everton (@Everton) September 16, 2026

Los Wolves buscaron el empate durante los minutos finales, pero no consiguieron llevar el partido a la prórroga y quedaron eliminados de la Carabao Cup.

¿Raúl Jiménez jugará con la selección de México?

La lesión de Raúl Jiménez llega en un momento particularmente importante, ya que se produce pocos días antes de que se conozca la convocatoria de Rafa Márquez para la próxima fecha FIFA.

El nuevo cuerpo técnico de la selección de México comenzará su preparación rumbo a la Copa Mundial de 2030 y tiene contemplados tres primeros compromisos frente a Colombia, Perú y Estados Unidos.

Por ahora, el alcance de la molestia de Jiménez no ha sido determinado públicamente, por lo que su disponibilidad para esos encuentros dependerá de la evolución de la lesión y de los estudios médicos que realice el Wolverhampton.

Sigue leyendo:

– Rafael Márquez alista su primera convocatoria con Gilberto Mora y el Piojo Alvarado al frente

– DT de Inglaterra se arrepiente de no haber comido pasto del Estadio Azteca tras vencer a México en el Mundial 2026

– Canta y no llores: México luchó hasta el último minuto, pero no pudo contra Inglaterra y se va del Mundial