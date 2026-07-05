Canta y no llores: México luchó hasta el último minuto, pero no pudo contra Inglaterra y se va del Mundial

La selección mexicana dijo adiós a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA este domingo, al caer por 2-3 ante su par de Inglaterra, lo que significó su primera derrota como local en un Mundial y apenas la tercera en un partido oficial en los 60 años de historia del Estadio Azteca.



El conjunto que dirige Javier Aguirre tuvo una reacción bravía hasta en dos ocasiones y luchó hasta el último minuto, pero entre errores fatídicos en momentos clave, las oportunas intervenciones del arquero inglés, Jordan Pickford, y, sobre todo, su falta de recursos, terminó condenado a una dolorosa eliminación en los octavos de final de ‘su’ Mundial.

La afición mexicana, que al llegar al ‘Coloso de Santa Úrsula’ encontró una bandera de México en sus asientos para apoyar a su selección y dar un aspecto colorido al efervescente ambiente, terminó frustrada por el resultado y profiriendo el grito homofóbico, lo que podría traer una sanción económica a la Federación Mexicana de Futbol.



La noche fría y lluviosa al sur de la Ciudad de México, más parecida a un día habitual londinense, fue lo único que tuvieron a favor los ingleses, ya que el impulso de alrededor de cinco mil de sus seguidores, incluso cuando sonó la música de ‘Oasis’ y otras agrupaciones británicas, quedaba sepultado por el sonoro abucheo de la afición local.

El gol del partido: Jude Bellingham abrió el marcador para Inglaterra, presentado por @BankofAmerica



Su anotación marcó el rumbo de un vibrante duelo de octavos de final que terminó con triunfo inglés por 3-2 sobre México. pic.twitter.com/wtksWyZYml — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Cambio de estrategia

A diferencia del encuentro frente a Ecuador, esta vez el Tri no salió con la presión alta ni la intensidad que imprimió en aquellos primeros 15 minutos, algo que esperaba el técnico de los ingleses, Thomas Tuchel.

Aguirre cedió el balón a los visitantes y ordenó a sus pupilos dentro de su medio campo, en busca de recuperar y entonces lanzar algún contragolpe.



Al 13′ se encendieron las alarmas en el Tricolor, cuando Bukayo Saka le ganó la espalda a César Montes. El extremono inglés no controló la pelota, que llegó mansa a las manos de Raúl Rangel, pero surgieron dudas sobre una posible lesión muscular del central mexicano, lo que obligó a que Édson Álvarez se pusiera a calentar.



Dos minutos después, el conjunto verde avisó por primera vez. Roberto Alvarado centró por derecha y Raúl Jiménez se tiró de ‘palomita’ para cabecear, pero Jordan Pickford sacó el remate abajo pegado al poste izquierdo, una atajada que, guardada toda proporción, hizo recordar la de su colega y compatriota, Gordon Banks, a ‘Pelé’ en el Estadio Jalisco, en el Mundial México 1970.

¡¡¡PICKFORD!!! ?



Raúl Jiménez remata de cabeza y el arquero inglés hace una impresionante atajada ??



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A partir de entonces el Tricolor tomó el balón y comenzó a presionar a su rival, pero en una salida rápida, los ‘Tres Leones’ tomaron ventaja.



Al hacerse de la pelota, Declan Rice avanzó a velocidad y abrió por la banda derecha a Saka, quien desbordó a Jesús Gallardo y metió el centro al área a la llegada de Jude Bellingham, quien se tiró para cabecear y marcar el 0-1 al ganarle la espalda a Jorge Sánchez, al 36′.

¡¡¡GOL DE INGLATERRA!!! ¡¡¡JUDE BELLINGHAM SILENCIA EL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO!!!



Primer gol que recibe la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.



Centro de Saka y remata de cabeza el crack inglés. pic.twitter.com/L9NamAb2cI — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

El Tri aún no asimilaba el golpe, cuando recibió otro incluso más duro. Una pérdida de balón de Gilberto Mora originó una pared entre Bellingham y Harry Kane, quien hasta entonces no había tocado el balón, y el jugador del Real Madrid se barrió en el corazón del área para superar a la pareja de centrales mexicanos y poner el 0-2 al 38′.

¡¡¡DOBLETE DE JUDE BELLINGHAM!!! ¡¡¡RÁPIDAMENTE CAE EL SEGUNDO DE INGLATERRA!!!



Gilberto Mora pierde el balón en la salida y en un contragolpe, el jugador de Real Madrid vacuna a México. pic.twitter.com/zruNfd0jfa — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Furiosa reacción

Lejos de desmoronarse, tanto los aficionados como los jugadores mexicanos sacaron el pecho. Alentados por el grito de ‘¡Sí se puede!’, los locales contestaron y se pusieron en el marcador.



El ‘Piojo’ Alvarado envió un tiro libre al área, el balón fue mal despejado por Ezri Konsa y Julián Quiñones contarremató con potencia para hacer el 1-2 al 42′, ante la algarabía del Azteca.

¡¡¡REACCIONA MÉXICO!!! ¡¡¡JULIÁN QUIÑONES APARECIÓ!!!



El goleador mexicano en la Copa del Mundo 2026 perfora la portería inglesa y acorta distancias en el partido. pic.twitter.com/IJ4UQa9YiR — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

México empujó fuerte antes del descanso y cerca estuvo del empate. Primero al 45+1′, cuando Quiñones bajó el balón con el pecho a Raúl, quien cruzó su remate y pasó rozando el poste izquierdo de Pickford.



Dos minutos después, otra vez Alvarado, ahora desde la banda derecha, puso un centro medido a Jiménez, cuyo cabezazo fue desviado por Pickford a mano volteada en otra gran atajada.



Todavía en el tiro de esquina que se derivó de esa jugada, de nuevo Raúl ganó de cabeza en el área y el balón llegó a Montes, quien de frente al arco no alcanzó a controlar y la zaga inglesa despejó, salvándose de lo que parecía el 2-2.

Drama tras el descanso

Tras el paso por los vestidores, el Tri se llevó un susto cuando, al 49′, un zurdazo de Nico O’Reilly se desvió en la zaga y pegó en el poste; sin embargo, un minuto después el panorama cambió radicalmente.



Jarrel Quansah hizo una entrada durísima a Gallardo y, tras revisión en el VAR, el árbitro, el marroquí Alireza Faghani, expulsó al lateral inglés.

??? ¡INGLATERRA SE QUEDA CON 10 HOMBRES!



Jarell Quansah es expulsado tras una durísima falta sobre Jesús Gallardo ?



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Pero cuando en el ambiente se palpaba la posibilidad del empate, al 58′, en un balonazo, Kane le ganó por arriba a Edson Álvarez, quien había ingresado por Montes, y peinó el balón a Anthony Gordon, quien fue derribado en el área por el ‘Tala’.

¡¡¡HARRY KANE!!! ¡¡¡EL MONSTRUO INGLÉS LA MANDA A GUARDAR!!!



El delantero de Bayern Múnich cobra la pena máxima y vence a Tala Rangel para hacer el 1-3 sobre México. pic.twitter.com/CFhAGHv8Uv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Kane cobró de manera magistral y con su quinto gol del torneo puso el 3-1, pero el mismo delantero del Bayern Múnich volvió a meter al Tri en el encuentro al 65′, cuando al intentar despejar un balón en el área golpeó el pie del recién ingresado Brian Gutiérrez, por lo cual, tras ser avisado por el VAR, Faghani revisó la jugada y decretó penalti.

Raúl Jiménez tomó el balón y esperó hasta el último momento para cobrar a la derecha de Pickford para poner el 2-3. Era el séptimo gol que el ‘Lobo’ de Tepeji del Río le marcaba a Pickford, a quien en la Premier League le anotó cinco veces con el Wolverhampton y una más con el Fulham.

¡¡¡MÉXICO NO SE DA POR VENCIDO!!! ¡¡¡GOL DE RAÚL JIMÉNEZ!!!



El histórico delantero mexicano cobra la pena máxima y acerca a su selección 2-3 ante Inglaterra. pic.twitter.com/OmYRfjNSMW — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2026

Tras la pausa de hidratación, México arrinconó al cuadro inglés prácticamente en su área, pero fue entonces que quedó de manifiesto la falta de recursos y creatividad de un equipo que funciona sólido como bloque, pero que carece de un talento individual para desequilibrar un partido de esta magnitud, sobre todo con Mora ya en el banquillo.



A falta de 10 minutos, el ‘Vasco’ puso toda la carne en el asador al dar entrada a Guillermo Martínez en busca de rematar uno de los repetidos centros aéreos al área inglesa. Así, terminó jugando con tres centros delanteros, junto a Santiago Giménez y Raúl, pero ese abuso de balones por arriba, combinado con la falta de movilidad de los atacantes, facilitó la labor de la zaga inglesa, pese a que para entonces los 10 jugadores visitantes ya acusaban el efecto de los 2,240 metros de altura sobre el nivel del mar del Estadio Azteca.



Todavía en el penúltimo centro al área de México, la defensa de los británicos estuvo a punto de hacer un autogol, pero el balón pasó a un lado de la portería de Pickford y ahí murió la última esperanza del Tricolor.



México concluye una participación que en cualquier caso es histórica, luego de ganar sus tres partidos de la fase grupal por primera vez en 18 participaciones mundialistas, además de volver a triunfar en un juego de segunda ronda 40 años después, con el 2-0 sobre Ecuador.



También queda el registro de 396 minutos con la portería en cero, de los cuales todos menos 12 — los que jugó Guillermo Ochoa ante República Checa — se acreditan al ‘Tala’ Rangel.



Inglaterra, que confirmó su dominio histórico sobre la selección mexicana, a la que ahora ha vencido siete veces, a cambio de un empate y solo dos triunfos tricolores en duelos oficiales, se encamina a Miami, donde se medirá a Noruega por el boleto a las semifinales.

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