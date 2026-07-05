Polémica por perdón a Folarin Balogun por parte de la FIFA: podrá jugar frente a Bélgica

Estados Unidos contará finalmente con una de sus principales figuras para el duelo de octavos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó este domingo que Folarin Balogun quedó habilitado para enfrentar a Bélgica en Seattle, luego de suspender la sanción automática derivada de la tarjeta roja que recibió en el compromiso anterior frente a Bosnia-Herzegovina.

La decisión del organismo rector del fútbol modifica un escenario que parecía definido por el reglamento. La expulsión sufrida por el delantero estadounidense en los dieciseisavos de final implicaba, en principio, la suspensión para el siguiente encuentro.

Sin embargo, la FIFA informó que aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, lo que permitió dejar en suspenso el castigo durante un período de prueba de un año. De esta manera, Balogun podrá integrar la convocatoria para el compromiso eliminatorio del lunes.

El anuncio fue comunicado oficialmente por la propia FIFA, que confirmó la disponibilidad del atacante para el partido que se disputará en el Estadio de Seattle.

The White House reportedly contacted FIFA President Gianni Infantino to request a review of Folarin Balogun’s red card.



After Balogun’s one-match suspension was lifted, President Donald Trump thanked FIFA on Truth Social for “doing what was right” and reversing what he called “a? pic.twitter.com/8s5z5l5v8N — Complex (@Complex) July 5, 2026

Una decisión que reabre el debate disciplinario

La acción que originó la controversia ocurrió el pasado miércoles durante el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. Balogun fue expulsado después de que la repetición mostrara que pisó de manera involuntaria la parte posterior de la pierna de un rival. Conforme a las reglas disciplinarias vigentes, una tarjeta roja supone tanto la salida inmediata del partido como la suspensión automática para el siguiente compromiso.

El cambio de criterio generó reacciones fuera del terreno de juego. El presidente Donald Trump celebró públicamente la resolución mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth, donde agradeció a la FIFA “por hacer lo correcto” y sostuvo que se había corregido “una gran injusticia”.

Hablando de Balogun…. Esto no podría considerarse intervención de un Estado?

Días antes de conocerse la decisión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también había cuestionado la expulsión. Al referirse al incidente, afirmó: “Les sacaron una tarjeta roja injustamente. Debería haber un proceso de apelación para eso“, al considerar que la selección estadounidense había sido perjudicada.

La determinación adoptada por la FIFA no representa un hecho aislado. El Comité Disciplinario ya había recurrido a medidas similares anteriormente. El antecedente más reciente ocurrió el año pasado, cuando redujo una sanción de tres partidos impuesta a Cristiano Ronaldo y la sustituyó por una suspensión de un encuentro acompañada de un período de prueba.

El rival del USMNT, Bélgica, no se guardó su opinión acerca de la medida, reconociendo “asombro” por una decisión que “contradice” los lineamientos de la propia FIFA.

“Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, comunicó la Federación belga.

Con Balogun nuevamente disponible, Estados Unidos afrontará el choque frente a Bélgica con la posibilidad de contar con uno de sus delanteros de referencia en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

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